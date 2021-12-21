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影／南投跨年晚會壓軸 豆花妹一起倒數送神秘小禮物
「2022愛在南投星光閃耀」南投縣跨年晚會31日晚上7點在縣立體育場舉行，今年由「豆花妹」蔡黃汝和南投鄉親一起跨年倒數。蔡黃汝說，她首度到南投縣跨年相當興奮，她將準備神秘小禮物在跨年晚會送給粉絲，和大家一起嗨到2022年。
南投縣政府今天舉辦南投星光閃耀跨年記者會。縣副縣長陳正昇說，今年跨年晚會卡司縣府團隊仔細挑選，敲定由氣質女神蔡黃汝擔任壓軸，另外還有台語歌手高慧君、謝金晶、台語唱將翁立友、新生代樂團享頑樂團、原住民團體原火樂團、音樂才女王立言、美魔女歌手談詩玲、金曲客家歌手葉鈺渟、雙棲曾柏鈞、邱詩凌等重量級卡司。
跨年晚會主持人則由生代原住民主持人小良、中天旅行快餐車黃瑄擔任，也邀請南投在地的金曲團體守夜人、固定客樂團與鄉親同歡。
南投縣文化局長林榮森說，配合防疫，跨年活動採實名制入場，並要求全程佩戴口罩，維護晩會的活動品質。跨年活動也準備豐富大獎，包括電動機車、大螢幕電視、空氣清淨機。「2021 南投玩很大，千千萬萬獎不完」活動現金10萬元及 30份玩爆南投福袋。
晚會現場也規畫40個攤位，包含南投特色小吃、農特產品以及文創商品等，來參與跨年晚會有得吃、有得喝、又有得玩。
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