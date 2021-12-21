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就職三周年談施政成果 盧秀燕：緊盯疫情變化不鬆懈

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中市長盧秀燕就職將滿三年，今日率市府團隊向市民報告施政成果。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕就職將滿三年，今日率市府團隊向市民報告施政成果。圖／台中市政府提供

台中市長盧秀燕就職將滿三年，今日率市府團隊向市民報告施政成果，以「台中幸福進行市」為主軸，報告改善環境、強力建設、經濟活水、教育社福及陽光政治等5項幸福進行式，其中在對抗疫情部分，台中市第一劑疫苗接種涵蓋率已超過8成3、第二劑也已破6成8，盧強調市府團隊不會鬆懈，持續緊盯疫情變化，超前部署，為市民築起最堅固的防疫安全網。

盧秀燕說，全球面臨疫情挑戰，市府以「疫情監測」、「醫療整備」、「防疫物資」、「社區防疫」及「疫苗接種」5大策略，推動多項創新防疫措施，穩定控制大台中疫情。

盧秀燕細數台中五大幸福進行式，第一是打造永續宜居的居住環境，她剛上任時，台中空污嚴重，市府制定「藍天白雲行動計畫」，要求中火減煤、燃煤工業鍋爐退場、汰換老舊機車、推動電動公車及iBike三倍增，到推出市民限定雙十公車優惠，逐步改善空污。

盧也說，中央今年開放含有萊克多巴胺的豬肉進口，市府擴大稽查能量，並將稽查結果透明公告，守護市民食安。

「開不了工的要開工，完不了工的要完工！」盧秀燕説，第二項幸福進行式是突破障礙、強力建設。大智路已打通，貫穿台中火車站前後站；台中中央公園完工啟用，興建逾10年的大中部第一條捷運綠線今年4月25日通車；大台中國際會展中心及台中綠美圖都已開工。「美樂地計畫」新開闢及改善109座共融公園及291處附設兒童遊戲場，全國最多；「燙平專案」燙平1345條主要幹道和次要道路，完成447公里道路改善。

第三項幸福進行式是對教育、社福及托育環境堅持。盧說，2019年起推動「公托、公幼、親子館倍增計畫」，3年間，親子館由4間增至12間、公托由5間增至18間、公幼增班量由90班增至162班，預計明年底達到50間公托及197班公幼增班量。此外，「台中好宅」社會住宅，目前共18個基地、5508戶，將再增加4個基地、近千戶。

盧秀燕說，第四項幸福進行式是為台中經濟發展注入活水，疫情影響，市府推出「紓困十方」及「振興經濟大補帖」2項大型經濟計畫，協助各行業度過難關，加速產業復甦。「2021台中購物節」發票登錄總金額逾291億元，App下載人數近110萬人，網路聲量也創下六都第一。

盧指出，內外資爭相到台中投資，梧棲區三井Outlet二期、東區LaLaport購物商城、后里區麗寶outlet二期、北屯區漢來集團洲際棒球場大型商場投資計畫、烏日區高鐵園區SOGO全國最大商城投資計畫等，國內外經濟活水湧入台中，創造更多就業機會與城市繁榮。

落實「陽光政治」理念是第五項幸福進行式，盧說，市府透過「政府資訊公開平台」、「公共政策網路參與平台」、「青年事務諮詢委員會」等機制，提供民眾參與公共事務的管道，並深入各區召開行動市政會議，讓基層面對面直接與市府團隊溝通。

盧秀燕強調，明年起，市府將把10年未調整的生育補助津貼，由一胎1萬元提升為2萬元，打造更友善育兒環境，並將以每年50座公園的速度，推動美樂地計畫。台中巨蛋目前設計中，預計明年開工；山城的東豐快速道路、台中工業區的市政路等幾條重要道路，明年都會開工；今年完工啟用南區長春、大里、潭子三座國民暨兒童運動中心，明年清水、豐原、北屯三座國民暨兒童運動中心也會陸續開工。

「台中是個大家庭，市民就是我們的家人！」盧說，今年台中榮獲不同媒體民調「最幸福」、「最宜居」、「退休後最想居住」的城市三大肯定，感謝3年來市民的信任與支持，未來會更努力建設台中、服務市民。

台中市長盧秀燕就職將滿三年，今日率市府團隊向市民報告施政成果。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕就職將滿三年，今日率市府團隊向市民報告施政成果。圖／台中市政府提供

疫情 盧秀燕

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