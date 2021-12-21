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日月潭耶誕跨年氣氛佳 伊達邵露營煙火蔣公碼頭賞日出

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
日月潭迎接2022跨年煙火晚會活動，伊達邵碼頭已完成耶誕燈飾布置，迎接年終前歡樂的氣氛。圖／日管處提供
日月潭迎接2022跨年煙火晚會活動，伊達邵碼頭已完成耶誕燈飾布置，迎接年終前歡樂的氣氛。圖／日管處提供

2022跨年，伊達邵碼頭廣場延續「日月潭兩岸跨年煙火」，今年也以「露營美學」概念，歡迎有露營品味的國人前來，一同戶外感受耶誕溫馨氣氛以及跨年煙火的熱鬧盛況；此外，頂級旅宿涵碧樓更推出私房攝影秘境「蔣公碼頭」，不但日月潭最美的觀星場所，也是欣賞元旦日出的首選，近距離迎接日出圓滿的一剎那。

涵碧樓表示，日月潭元旦日出方向在水社大山，依過去經驗，日出時間大約落在7時30分，不用特意冒著寒冷的天氣，起一大早等待日出，飯店元旦跨年訂房已早早售罄，但也不自私分享日月潭欣賞日出的絕佳秘境，就是位於日月潭涵碧樓下方的蔣公碼頭，搭配2022元旦水社大山的鑽石日出，是一生一次的日月潭絕美日出景致。

伊達邵遊客中心指出，今年與台灣在地Tiitent公司合作，用熱門的SPACE與M33帳篷搭配耶誕樹布置碼頭廣場，尤其歡迎遊客進入SPACE內部，體驗與拍攝網美照，特別是到了晚上，碼頭與遊客中心於夜間17時至22時點燈，各有不同燈光造景，充滿耶誕溫馨氣氛外，也發揚戶外露營的新美學，跨年夜22時起有樂團於現場演唱，營造跨年氣氛，0時0分起，與水社碼頭同步施放5分鐘煙火秀。

日管處表示，伊達邵遊客中心已啟用超過10年，明年度將辦理空間改善工程，因應疫情後的遊客行為變化，成為更友善、充滿美學的新湖畔空間；跨年煙火防疫管制區則為八角亭走道，要近距離欣賞演出者須戴口罩、量體溫、落實實聯制，其餘廣場區域則應保持社交安全距離或戴好口罩。

伊達邵碼頭廣場延續「日月潭兩岸跨年煙火」，今年也以「露營美學」概念，歡迎有露營品味的國人前來感受氣氛。圖／日管處提供
伊達邵碼頭廣場延續「日月潭兩岸跨年煙火」，今年也以「露營美學」概念，歡迎有露營品味的國人前來感受氣氛。圖／日管處提供
日月潭迎接2022跨年煙火晚會活動，伊達邵碼頭已完成耶誕燈飾布置，迎接年終前歡樂的氣氛。圖／日管處提供
日月潭迎接2022跨年煙火晚會活動，伊達邵碼頭已完成耶誕燈飾布置，迎接年終前歡樂的氣氛。圖／日管處提供
伊達邵碼頭廣場延續「日月潭兩岸跨年煙火」，今年也以「露營美學」概念，歡迎有露營品味的國人前來感受氣氛。圖／日管處提供
伊達邵碼頭廣場延續「日月潭兩岸跨年煙火」，今年也以「露營美學」概念，歡迎有露營品味的國人前來感受氣氛。圖／日管處提供
蔣公碼頭不但是日月潭觀星的好去處，更是欣賞日月潭絕美日出的秘境。圖／涵碧樓提供
蔣公碼頭不但是日月潭觀星的好去處，更是欣賞日月潭絕美日出的秘境。圖／涵碧樓提供

跨年 碼頭 日月潭

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