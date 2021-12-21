順仁兄弟會16年持續做公益 捐爆閃警示燈當夜間守護者

台中市「順仁兄弟會」捐贈警察局70組太陽能LED爆閃警示燈，副局長鄧學鑫表示，警示燈安置在彎道、燈光昏暗及車速快等易肇事路段，提醒用路人小心駕駛，扮演夜間「沉默守護者」。

「順仁兄弟會」由國民黨市議員賴順仁發起，成員來自各行各業，他們在拚事業、顧家庭不忘回饋社會。16年來持續做公益。

近年捐贈200多組爆閃警示燈、AED，具體行動愛護生命。賴順仁說，交通事故釀成的不幸，不只個人遺憾，有可能造成整個家庭及社會沈重負擔。

捐贈爆閃警示燈，意在警示燈閃爍紅藍燈光，有如警方攔檢，能讓用路人放慢車速，注意行車安全。有會員就笑說，夜間遠遠看到路口的紅藍閃燈，真會以為是攔檢，不自覺踩煞車。

會長廖秀堂表示，今年捐贈警示燈給市警局第五分局、烏日警分局及太平警分局，因近年來該轄區內新重劃區完成，將設置警示燈在易肇事路段，降低交通事故。