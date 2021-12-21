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在地企業送暖 木匠兄妹木工房送中市動物之家貓碗架
耶誕節將到，台中市動物保護防疫處今年與后里在地企業「木匠兄妹木工房」合作，送給台中市動物之家貓咪碗架，為動物之家犬貓帶來特別的耶誕禮物，也祝福毛孩之後能找到溫暖的家。
動保處表示，木匠兄妹木工房每年都會辦理耶誕公益活動，溫暖社會各個角落，近期也關注動物保護與寵物毛孩議題，這次利用自身的木工專業為寵物量身打造兼具美觀與考量動物健康的飼料碗架，這批碗架由員工親手組裝，與一般工廠大量批發製造的產品不同，別具意義；動保處也致贈感謝狀，感謝並表揚木匠兄妹木工房以行動實踐對動物的關心與愛護。
動保處指出，今年因應后里園區開幕，與后里里長、耕牛園、萬秀洗衣店、張連昌薩克斯風博物館、木匠兄妹木工房、在地團體耕水小子及麻糬社志願服務關懷協會等單位透過一系列的實地參訪、教育宣導與攝影展合作，讓大眾更了解動物之家不同的面貌期望在市府及民間努力下，台中能逐步實踐友善動物城市的目標。
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