快訊

不跟進英國？第三劑疫苗間隔不縮短 李秉穎曝2原因

中職／打爆富邦換總仔 網熱議洪一中、胡金龍如今誰才是贏家？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

在地企業送暖 木匠兄妹木工房送中市動物之家貓碗架

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
歡慶耶誕，木匠兄妹木工房送中市動物之家貓碗架，和動物之家犬貓同樂。圖／台中市政府提供
歡慶耶誕，木匠兄妹木工房送中市動物之家貓碗架，和動物之家犬貓同樂。圖／台中市政府提供

耶誕節將到，台中市動物保護防疫處今年與后里在地企業「木匠兄妹木工房」合作，送給台中市動物之家貓咪碗架，為動物之家犬貓帶來特別的耶誕禮物，也祝福毛孩之後能找到溫暖的家。

動保處表示，木匠兄妹木工房每年都會辦理耶誕公益活動，溫暖社會各個角落，近期也關注動物保護與寵物毛孩議題，這次利用自身的木工專業為寵物量身打造兼具美觀與考量動物健康的飼料碗架，這批碗架由員工親手組裝，與一般工廠大量批發製造的產品不同，別具意義；動保處也致贈感謝狀，感謝並表揚木匠兄妹木工房以行動實踐對動物的關心與愛護。

動保處指出，今年因應后里園區開幕，與后里里長、耕牛園、萬秀洗衣店、張連昌薩克斯風博物館、木匠兄妹木工房、在地團體耕水小子及麻糬社志願服務關懷協會等單位透過一系列的實地參訪、教育宣導與攝影展合作，讓大眾更了解動物之家不同的面貌期望在市府及民間努力下，台中能逐步實踐友善動物城市的目標。

歡慶耶誕，木匠兄妹木工房送中市動物之家貓碗架，和動物之家犬貓同樂。圖／台中市政府提供
歡慶耶誕，木匠兄妹木工房送中市動物之家貓碗架，和動物之家犬貓同樂。圖／台中市政府提供

動物之家 寵物 台中市

延伸閱讀

順仁兄弟會捐贈警示燈 中市警：可提醒用路人

共同防疫 中市企業與議員捐助警口罩、面罩

半夜狗狗差點被捉走！網友：動保處凌晨出來捕流浪狗？

被質疑香肉店抓狗 動保處出面澄清：執行公務

相關新聞

日月潭耶誕跨年氣氛佳 伊達邵露營煙火蔣公碼頭賞日出

2022跨年，伊達邵碼頭廣場延續「日月潭兩岸跨年煙火」，今年也以「露營美學」概念，歡迎有露營品味的國人前來，一同戶外感受...

談中市府小內閣 盧秀燕：非常滿意、隊形穩定前進中

台中市長盧秀燕就職將滿3年，今日率市府團隊向市民報告施政成果，媒體詢問是否會對小內閣進行調整？盧秀燕說，「我對現在的團隊...

就職三周年談施政成果 盧秀燕：緊盯疫情變化不鬆懈

台中市長盧秀燕就職將滿三年，今日率市府團隊向市民報告施政成果，以「台中幸福進行市」為主軸，報告改善環境、強力建設、經濟活...

順仁兄弟會16年持續做公益 捐爆閃警示燈當夜間守護者

台中市「順仁兄弟會」捐贈警察局70組太陽能LED爆閃警示燈，副局長鄧學鑫表示，警示燈安置在彎道、燈光昏暗及車速快等易肇事...

在地企業送暖 木匠兄妹木工房送中市動物之家貓碗架

耶誕節將到，台中市動物保護防疫處今年與后里在地企業「木匠兄妹木工房」合作，送給台中市動物之家貓咪碗架，為動物之家犬貓帶來...

「環島饅頭」送愛第7年 今天送到台中慈濟醫院感謝醫護

台中慈濟醫院今天收到300顆愛心饅頭，這是「環島饅頭」林波、靳寶儀夫妻送愛第7年，今天送到台中慈濟醫院，感謝醫護人員在防...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。