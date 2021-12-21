廢墟大樓有救？員林黃金帝國一半所有權人有意願都更

彰化市喬友大樓大火釀4死後，因建築結構有公安疑慮，彰化縣府縣府要求所有權人1個月內提拆除計畫，未來將採都更重建；縣府今再進一步宣布，南彰化員林市「黃金帝國」，已取得一半所有權人的同意都更意願書，活化也出現曙光。

彰化火車站及員林火車站精華地段的彰化市喬友大樓與員林市黃金帝國大樓，被稱作是「北喬南帝」的兩大廢墟大樓。員林市黃金帝國大樓在員林火車站正前方，地下4層、地上14層，29年前風光開幕時曾是百貨商場及電影院；但921大地震後，大樓出現小傾斜，被判定「半倒」變危樓，加上所有權人多達353人難整合，變成廢墟也有十多年。

縣府建設處副處長陳威宏說，縣府過去認為黃金帝國大樓是私人產權未積極介入，但考量到市容，以及現在的經濟規模正好是契機，因此積極整合地主，朝向都市更新方式重新辦理開發。

今年10月8日召開土地及建物所有權人座談會，告知所有權人都市更新法令、流程及相關權益，也組成LINE群組方便拉近更多所有權人一起討論，所有權人數一直變動，目前是200多人，已徵詢參與都市更新意願，取得過半數同意參與都市更新意願書，縣府將據此啟動都市更新作業。

陳威宏說，依據都市更新條例第6條規定，縣府將主動公告優先劃定黃金帝國及其東側既有宿舍群為都市更新地區，但不代表就是之後的更新單元，從12月20日起公開展覽30天，並於12月29日下午2時30分於彰化演藝廳辦理公展說明會，後續可依都更條例規定降低同意比率為3/4。