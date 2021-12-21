民眾黨南投縣黨部規畫休息站 為外送員充電打氣

民眾黨南投縣黨部今年9月成立，主委簡千翔為了服務基層，將縣黨部規畫成外送員休息平台，提供茶水點心讓外送員可休息、充電，讓外送員相當稱讚，也希望藉由外送員的口耳相傳，讓民眾黨在南投縣擴大紮根。

民眾黨南投縣黨部位在南投市民族路消防局附近，目前一半辦公區域作為外送員休息站，有明亮的燈光以及寬敞的休憩空間，還提供茶水點心，在口耳相傳下，外送員發現這處好所在口耳相傳，忙著送貨之餘，到縣黨部休息喘口氣。

民眾黨南投縣黨部主委簡千翔說，因為疫情影響，民眾利用外送服務頻率大幅增加，但超商、加油站等場所暫停廁所及座位區，讓外送員找不到地方休息，因此想到開放縣黨部，作為外送員休息站。9月民眾黨主席柯文哲到南投，也相當贊同。

陳姓外送員說，外送除了趕時間，因疫情關係，之前許多超商、加油站廁所不開放，得長時間憋尿相當頭痛，很感謝民眾黨能考慮外送員的辛苦，提供專用休息站，除了解決上廁所問題，還可為手機充電，相當便利。