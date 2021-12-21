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民眾黨南投縣黨部規畫休息站 為外送員充電打氣

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
民眾黨南投縣黨部規畫外送員休息平台，主委簡千翔（右）希望關心基層需求，做為民眾黨紮根南投目標。圖／簡千翔提供
民眾黨南投縣黨部規畫外送員休息平台，主委簡千翔（右）希望關心基層需求，做為民眾黨紮根南投目標。圖／簡千翔提供

民眾黨南投縣黨部今年9月成立，主委簡千翔為了服務基層，將縣黨部規畫成外送員休息平台，提供茶水點心讓外送員可休息、充電，讓外送員相當稱讚，也希望藉由外送員的口耳相傳，讓民眾黨在南投縣擴大紮根。

民眾黨南投縣黨部位在南投市民族路消防局附近，目前一半辦公區域作為外送員休息站，有明亮的燈光以及寬敞的休憩空間，還提供茶水點心，在口耳相傳下，外送員發現這處好所在口耳相傳，忙著送貨之餘，到縣黨部休息喘口氣。

民眾黨南投縣黨部主委簡千翔說，因為疫情影響，民眾利用外送服務頻率大幅增加，但超商、加油站等場所暫停廁所及座位區，讓外送員找不到地方休息，因此想到開放縣黨部，作為外送員休息站。9月民眾黨主席柯文哲到南投，也相當贊同。

陳姓外送員說，外送除了趕時間，因疫情關係，之前許多超商、加油站廁所不開放，得長時間憋尿相當頭痛，很感謝民眾黨能考慮外送員的辛苦，提供專用休息站，除了解決上廁所問題，還可為手機充電，相當便利。

簡千翔說，外送員休息站會多考量外送員的需求，提供雨衣、插座、交換用的行動電源等，甚至可以舉辦有關外送員勞權的議題講座，希望從基層需求做起，成為民眾紮根南投的目標。

民眾黨南投縣黨部規畫外送員休息平台，主委簡千翔（右）希望關心基層需求，做為民眾黨紮根南投目標。圖／簡千翔提供
民眾黨南投縣黨部規畫外送員休息平台，主委簡千翔（右）希望關心基層需求，做為民眾黨紮根南投目標。圖／簡千翔提供

外送員 南投 民眾黨

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