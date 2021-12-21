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順仁兄弟會捐贈警示燈 中市警：可提醒用路人

中央社 / 台中21日電

台中市議員賴順仁發起成立的順仁兄弟會，今天捐贈70組太陽能LED爆閃警示燈給台中市警察局，市警局副局長鄧學鑫表示，會安置在易肇事路段提醒用路人，扮演沉默守護者。

為降低發生車禍事故，成員來自各行各業的順仁兄弟會，在拚事業之餘不忘回饋社會，每年持續做公益關懷，今天在台中市議會舉辦「交通警示 平安無事」公益捐贈儀式，捐贈70組太陽能LED爆閃警示燈，由鄧學鑫代表受贈。

賴順仁在會中說，交通事故釀成的不幸，不只是個人遺憾，有可能造成整個家庭及社會沉重負擔。兄弟會募集新台幣25萬元捐贈爆閃警示燈，藉由警示燈閃爍紅藍燈光，有如警方攔檢，能讓用路人降低車速，注意行車安全。有會員就笑說，夜間遠遠看到路口的紅藍閃燈，真會以為是警察攔檢，不自覺就踩煞車。

鄧學鑫代表市警局表示，感謝「順仁兄弟會」熱心公益做善事，為易肇事路段點亮行車安全的光明燈，還能有效嚇阻民眾僥倖違規心態，替警察致力扮演夜間「沉默守護者」角色，呼籲用路人行經路口應減速慢行，不要貪一時之快，保護自己也兼顧其他用路人安全。

警察 台中市

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