彰化縣雙子星翻身 喬友大樓要拆 員林黃金帝國要都更

彰化市喬友大樓、員林市黃金帝國大樓曾是彰化縣的「雙子星」，最近都獲重生契機，縣政府拍板定案彰化市喬友大樓要拆除，員林市黃金帝國大樓也達成合併東側縣政府老舊宿舍群的共識，昨（12月20日）起公開展覽都市更新計畫書圖，29日下午2點30分在彰化演藝廳舉辦公展說明會，縣政府博采眾議後，作為黃金帝國大樓及東側既有宿舍群都市更新的參考，並加速員林市蛋黃區的核心。

員林市長游振雄今天表示，過去他一直主張光是拆除黃金帝國大樓，無法有效達到市區都更的效果，必須納入縣政府警察舊宿舍，整體面積700坪全面「打掉重練」，才能達到市容煥新一新。

彰化市喬友大樓、員林市黃金帝大樓曾是彰化縣「雙子星」，喬友多次火警有人喪生，更在今年6月30日晚上防疫旅館火災釀成4死慘劇；黃金帝國大樓開幕啟用時影視歌星剪綵，轟動全縣，後來也發生火災，加上地震震災，從此和喬友大樓「鳳凰變烏鴉」，雙雙變成彰化縣兩大都市的公安不定時炸彈。

縣政府指出，黃金帝國大樓面對員林市火車站，曾是員林市地標，921地震後被鑑定為半倒危樓，商家先後遷出，一步步走向閒置，拆除重建的地方聲浪始終不斷，可是大樓所有權人逾200人，產權占比最多的前鎮長（員林市改制前為員林鎮）凃銓重因故離台迄今未歸，導致大樓荒廢，僅在騎樓有攤販擺攤。

縣政府表示，今（110）年10月8日召開土地及建物所有權人座談會，告知所有權人都市更新法令、流程及相關權益，會後徵詢所有權人參與都市更新意願，目前已取得過半數同意參與都市更新意願書，縣府據此啟動都市更新作業。

縣政府依據都市更新條例第6條規定，主動公告優先劃定黃金帝國及其東側既有宿舍群（縣政府舊警察宿舍）為都市更新地區，本（12）月20日起公開展覽相關書圖30天，本（12）月29日下午2點30分在彰化演藝廳辦理公展說明會，地主、建物所有權人和關心地方發展的民眾均可參加和提出意見，縣政府將依都市更新條例第37條規定降低同意比率至3/4，以加速都市更新推動。

黃金帝國大樓的陳姓所有權人表示，他的投資像丟進水裡泡了20多年，本以為無望，現在總算等到解套的一天。