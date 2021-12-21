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Ella、頑童獨家演出 台中跨年晚會水湳登場

聯合報 / 記者洪敬浤／台中即時報導
台中跨年晚會今年在水湳中央公園舉行，請來Ella陳嘉樺、頑童MJ116獨家獻唱，還有畢書盡、孫盛希等。圖／台中市新聞局提供
台中跨年晚會今年在水湳中央公園舉行，請來Ella陳嘉樺、頑童MJ116獨家獻唱，還有畢書盡、孫盛希等。圖／台中市新聞局提供

台中市跨年晚會今年在水湳中央公園舉行，獨家請來Ella陳嘉樺、頑童MJ116跨年獻唱，還有911、周興哲、畢書盡與孫盛希等人演出。台中市長盧秀燕表示，去年跨年因疫情改為線上舉行，今年若防疫順利能舉辦跨年晚會，將施放煙火慶祝。

台中市新聞局長黃國瑋說，今年在廣達67公頃的中央公園舉辦跨年晚會，全台場地最大，還有獨家藝人卡司，呼籲落實防疫規定，全程配戴口罩、場內禁止飲食，居家隔離、檢疫或自主健康管理期間的人，請勿到場參加。

台中市交通局長葉昭甫說，今年跨年是台中捷運首次挑戰跨年疏運，交通局在捷運市府站、松竹站與西屯秋紅谷設置接駁車，可直達跨年晚會現場；開車可停在環中路、中科路或河南路、經貿路的停車場，有3千多個停車位；機車可停在啟航路、凱旋5街機車停車場，現場有4千格位。

市府表示，中央公園當天下午4點起交通管制，凱旋路部分路段、凱旋東街、凱旋7街禁止人車進入；凱旋路、中科路、敦化路、大鵬路、啟航路、西安街禁止車輛進入。

盧秀燕說，目前疫情趨緩，但因應變種病毒與疫情變化，仍有線上直播或取消跨年晚會的應變方案，如果能順利舉行跨年晚會，市府會放煙火慶祝。

創作才女孫盛希說，去年因疫情無法跨年演出，期待今年能一起跨年，歌單有歡樂氣氛的歌曲，也有大家愛的戲劇節目歌曲。人氣天王畢書盡說，疫情影響很久沒跟歌迷相聚，期待跨年演出，跨年歌單有新專輯的歌曲，唱出想對大家說的話。

台中跨年晚會今年在水湳中央公園舉行，請來Ella陳嘉樺、頑童MJ116獨家獻唱，還有畢書盡、孫盛希等。圖／台中市新聞局提供
台中跨年晚會今年在水湳中央公園舉行，請來Ella陳嘉樺、頑童MJ116獨家獻唱，還有畢書盡、孫盛希等。圖／台中市新聞局提供

跨年晚會 疫情 台中市

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