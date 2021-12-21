影／到台中花2千抽中千萬好宅 幸運兒直呼「不敢相信」

台中購物節落幕，總登錄金額破291億元，最大獎千萬好宅今日抽獎，由一名來自屏東的陳小姐到台中消費2500多元幸運抽中，她接獲台中市長盧秀燕的恭喜電話，一度不敢置信的直呼「我現在心跳的好快啊！真的嗎？我不敢相信」，還問「現在民國幾年？今天幾月幾日？」引起現場哄堂大笑。

來自屏東的陳小姐是名家庭主婦，11月中旬來台中訪友，並在台中消費2512元的電子用品，看朋友登錄購物節APP，也下載依樣畫葫蘆，未料抽中千萬好宅，讓陳小姐直呼不敢相信；另有一名王姓民眾在台中市太平區消費706元，幸運抽中現金50萬元。

盧秀燕表示，今年台中購物節，民眾用力消費，發票登錄金額逾291億元。另外，根據中央統計至12月6日，全國五倍券已兌換475億元，台中市佔16.8%、約80億元，在六都排第一。台中購物節APP總累積下載量也從38.6萬增加至109萬人，顯示全國民眾關注購物節，更覺得APP簡單好用。

台中市經發局指出，台中購物節至今舉辦三屆，第一屆登錄消費金額25億元，第二屆登錄金額多了3倍，高達90億元，今年更締造了291億元的新紀錄，其中有53億元是來自彰化，南投，新北等外縣市的民眾來台中的消費，外縣市消費累計金額與去年相較成長逾10倍，振興經濟成果斐然。

經發局表示，今年購物節相較去年，消費登錄金額成長223％，累積發票登錄張數來到3295萬張成長175％，每人平均消費登錄金額超過3.9萬，與去年相比成長56％。