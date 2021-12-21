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台中購物節千萬好宅抽出 屏東婦訪友成幸運兒

中央社 / 台中21日電

台中購物節壓軸大獎千萬好宅得主今天出爐，市長盧秀燕打電話給得主時，對方直說不敢相信，並指自己是住在屏東的家庭主婦，來台中訪友2天順便登錄發票，沒想到會中大獎。

台中購物節從10月10日起到12月9日結束，上午在台中市政府由盧秀燕等人抽出這次購物節最大獎附停車位的千萬好宅及加碼新台幣50萬元現金獎。

盧秀燕致詞表示，台中購物節創下逾291億元發票登錄消費金額，APP總累積下載量109萬人。另外根據中央統計到12月6日為止，中央振興五倍券已兌換總額為475億元，台中兌領金額約80億元，占全台兌領金額16.8%，在六都名列前茅。

盧秀燕也感謝麗寶建設公司贊助位於市區的千萬好宅1戶，現場抽出中獎序號後，盧秀燕現場打電話給千萬好宅得主陳姓女子，陳小姐接到電話時回說不知道市長為何打電話來，在得知抽中千萬好宅後，直說「我不相信耶！真的嗎？」

陳小姐表示，她是住在屏東的家庭主婦，剛好到台中訪友2天，看到朋友在登錄發票，也在朋友的指導下登錄自己的消費發票金額，沒想到就中了房子，並說自己心跳好快，「真的不敢相信」。

盧秀燕則歡迎陳小姐有了房子後，可以考慮移居台中，是台中購物節最好的見證人，明年可以來擔任最佳代言人，陳小姐則秒回「好」。

盧秀燕 發票

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