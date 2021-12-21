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台中送200元禮券催打疫苗 盧秀燕：首劑覆蓋率達83%

聯合報 / 記者洪敬浤／台中即時報導
台中市催打新冠疫苗，13日起針對施打第一劑者，給予200元超商禮券，統計到21日上午8點，已有8747人接種，第一劑覆蓋率提高到83%。圖／台中市衛生局提供
台中市催打新冠疫苗，13日起針對施打第一劑者，給予200元超商禮券，統計到21日上午8點，已有8747人接種，第一劑覆蓋率提高到83%。圖／台中市衛生局提供

台中市催打新冠疫苗，13日起針對打第一劑送200元超商禮券，台中市長盧秀燕今早在市政會議表示，目前第一劑覆蓋率已提高到83%、第二劑有68%；中央補助100元、台中加碼100元，鼓勵還沒打第一劑的民眾踴躍施打。

台中市衛生局表示，13日起完成第一劑接種可領200元禮券，統計到今天上午8點，目前有8747人接種，原本第一劑全人口覆蓋率為81.89%，目前提高到83%，打第一劑送禮券持續到25日；第二劑原本覆蓋率為64.45%，目前也提高到68%。

衛生局自11日起周末假日在16處賣場、百貨公司與東協廣場，設置疫苗接種站，目前共接種7317人，其中針對移工部分，接種2500人。盧秀燕表示，疫情趨緩，但變種病毒威脅仍在，呼籲還未接種疫苗的民眾來打疫苗，可提高群體抵抗力。

盧秀燕強調，目前針對第一劑祭出禮券催打，希望能讓風險較高、完全沒打疫苗的民眾，可提高保護力，未來不排除對打第二、三劑的民眾，再推出獎勵措施，但呼籲不要為了等禮券，可施打第二、三劑就儘快施打。

新冠疫苗 禮券 衛生局

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