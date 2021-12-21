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爭取420萬元改善台中大甲溪畔生態公園 下月動工

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市議員李榮鴻爭取420萬元改善大甲溪畔生態公園，今天現場說明會勘。圖／台中市議員李榮鴻服務處提供
台中市議員李榮鴻爭取420萬元改善大甲溪畔生態公園，今天現場說明會勘。圖／台中市議員李榮鴻服務處提供

台中市外埔區大甲溪畔生態公園(金仔坑)啟用18年，部分設施老舊不堪使用，台中市議員李榮鴻去年10月到場會勘，已爭取420萬元經費、納入市政府美樂地計畫改善，他今天和各單位會勘，預計下個月施工。

台中市建設局表示，大甲溪畔生態公園改善納入美樂地計畫，包含新設共融式彈跳床、轉轉盤及更新組合遊具，也將改善無障礙通行道路、沙坑及供水設備，工程經費約420萬元，約需180個工作天，預計下個月可進場施作，。

水美里長陳俊樑及金仔坑協進會理事長陳在額表示，大甲溪畔生態公園是地方重要的活動空間，因為鄰近忘憂谷等景點，吸引許多遊客進入拍照，感謝李榮鴻議員為地方爭取及市府的支持，期待這個公園可重現以前美麗風貌。

市議員李榮鴻表示，大甲溪畔生態公園是兼具親水與生態的公園，夏日小朋友喜歡去玩水，但因為部分設施遭人為破壞及年久未修不堪使用，也有安全疑慮，期盼這次改善工程完工後，給孩子及遊客們更好的活動遊憩空間。

生態公園 台中市

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