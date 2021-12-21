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台中動保團體12/25發起遊行 盼修法加重虐殺刑責

中央社 / 台中21日電

動物遭虐事件頻傳，台中市有動保團體25日將發起「為毛孩發聲」車隊遊行活動，希望推動動保法修法，加重虐殺動物者的刑責，願每個生命都能被溫柔對待。

生命平權中部群召集人林皇宇今天告訴中央社記者，動物遭虐殺事件頻傳，動保法已上路22年難保毛孩命，修法已10年仍無人入監服刑，大多數施虐者都是被處以罰鍰，若是被起訴判刑，也僅是易科罰金。

台中地區民眾自發性發起「替茶茶祈願，為毛孩祝福發聲」車隊遊行，預計12月25日在中山醫學大學體育中心集結後，攜帶旗幟與標語繞行台中市區，希望引起民眾重視。

林皇宇說，這次民眾自發性舉辦車隊遊行，起因新北市蘆洲區今年8月間，一隻在收容所被收養的寵物貓「茶茶」，遭飼主黎姓男子長達13小時的毆打與熱水澆淋，在動保機關介入下破門救出，但茶茶在經過11天的治療後仍死亡。

林皇宇指出，活動提出多項訴求，包括應修法嚴懲虐殺動物者、普設動保警察、建立認養追蹤機制與生命教育納入課綱等，呼籲更多人關注事件背後的價值，願每個生命都能被溫柔對待。

團體表示，活動希望募集更多民眾加入，共同推動修法，詳情可上臉書社團「替茶茶祈願，為毛孩祝福」查詢。

虐殺

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