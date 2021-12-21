國4豐勢交流道施工 豐原國豐路三段施工將臨時封閉

交通部高速公路局第二新建工程處辦理「國道4號台中環線豐原潭子段第C711標豐勢交流道工程」，利用離峰時段進行國豐路三段(豐勢路至新山線鐵路橋間)道路封閉及豐勢路二段（省道台3線）車道臨時調撥改道作業，因施工需要，更新110年12月下半月封閉時間。

交通維持管制時段及路段， 原訂110年12月20日至12月23日，每天上午9點至下午4點，封閉國豐路三段東行車道，日期及時程不變。

原訂110年12月20日至12月22日夜間離峰時段封閉國豐路三段東、西行道路（西行封閉時間為每天晚上8點至隔日早上6點，即至12月23日早上6點；東行封閉為每天晚上10點至隔天早上6點，即至12月23日早上6點），日期及時程不變。

新增封閉國豐路三段東行日期，110年12月27日至12月29日，每天上午9點至下午4點，封閉國豐路三段東行車道進行施工；新增台3線調撥改道日期，110年12月22日晚上7點起至隔天早上6點（即至12月23日早上6點止），豐原區豐勢路三段（省道台3線）師範街口至里程166公里+370間，進行調撥改道作業(北上線封閉，調撥車道改行駛南下線)，屆時仍維持雙向通行。

建議改道路線：

東行(國4往東勢)：后豐交流道→國豐路二段→豐科路→豐原大道六段→豐勢路二段。

西行(東勢往國4)：豐勢路二段→豐原大道六段→豐科路→國豐路二段→后豐交流道。

豐原警分局長吳銘淵表示，國道4號豐勢交流道西入匝道已開放通車，但工程持續進行中，請用路人行經該路段減速慢行依相關標誌標線行駛，避免誤闖國道及工區，遇封閉時段路段請配合路口義交指揮，改以替代道路行駛。