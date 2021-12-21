快訊

今冬至全台有雨！耶誕節冷氣團報到 最冷時間點曝光

照顧創新模式 台中老福機構納入性別需求等考量

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市社會局邀66家老人福利機構從業人員參與服務品質提升講座工作坊，提供性別需求、不倒翁健走杖運動等創新照顧模式。圖／台中市社會局提供
台中市社會局邀66家老人福利機構從業人員參與服務品質提升講座工作坊，提供性別需求、不倒翁健走杖運動等創新照顧模式。圖／台中市社會局提供

台中市至上個月，老人達40.3萬人，其中性別比，男性45.47%，女性54.53%。台中市社會局說，機構輔導是維護老人權益重要的一環，長輩因性別有不同的照顧需求，機構照顧模式也應與時俱進，注意性別等議題。社會局為精進老人福利機構從業人員專業知能，邀66家業者參與服務品質提升講座工作坊，提供性別需求、不倒翁健走杖運動等創新照顧模式，讓照護更人性化。

社會局說明，在完成老人福利機構評鑑後，委託弘光科技大學舉辦5周服務品質提升講座工作坊。課程主題分為經營管理、創新服務、社會工作、護理品質與感控、性別平等、緊急措施與危害處理、健康促進等七大面向，精進機構從業人員專業知能，保障機構住民就養的權益、及維護社會民眾選擇的消費權益。

弘光科大說，其中性別平等教育暨創新服務工作坊，從照顧人力強化性別友善職場，機構照顧護理人員、照顧員多為女性，為住民安排休閒及社交生活，滿足長輩不同面向的需求，可從性別需求考量，從住民選擇自己喜歡的髮型、服裝，到盥洗如廁安排、房間布置、社會參與活動等等。

弘光科大指出，創新服務工作坊導入「不倒翁健走杖運動」，手腳併用的13階段健走杖運動，增強肌力功能，讓長輩從依賴輪椅進步到能靠健走杖自己行走，不需人攙扶，適合走路不穩及下肢無力的長輩，幫助長者安全地站立運動建立信心與安全感，讓長者走得穩、預防跌倒，提升身體適能增加照護品質，翻轉長輩在機構的生活方式。

台中市社會局邀66家老人福利機構從業人員參與服務品質提升講座工作坊，提供性別需求、不倒翁健走杖運動等創新照顧模式。圖／台中市社會局提供
台中市社會局邀66家老人福利機構從業人員參與服務品質提升講座工作坊，提供性別需求、不倒翁健走杖運動等創新照顧模式。圖／台中市社會局提供
台中市社會局邀66家老人福利機構從業人員參與服務品質提升講座工作坊，提供性別需求、不倒翁健走杖運動等創新照顧模式。圖／台中市社會局提供
台中市社會局邀66家老人福利機構從業人員參與服務品質提升講座工作坊，提供性別需求、不倒翁健走杖運動等創新照顧模式。圖／台中市社會局提供

健走 台中市

延伸閱讀

快樂雞才有好蛋 親子參觀雞產房、撿雞蛋

台南火車站前圓環大改造 以人為本的公共空間

桃園大溪親子景點！「三和木藝工作坊」感受手作溫度，DIY豆腐模＋嫩豆腐好玩又好吃

桃市助身心障礙學員 推暖芯雙料公益禮盒

相關新聞

中捷調薪今送案 盧秀燕盼帶動產業加薪

台中捷運今年正式營運，但薪水低於同業水準。市議員批評，以中捷站務員為例，薪水比台北、新北與桃園捷運低5千至7千元，難怪留...

結構鑑定未過 喬友大樓要拆除

彰化喬友大樓6月30日火警釀4死，縣府在火災後委託彰化縣建築師公會評估結構安全，鑑定結果喬友大樓混凝土、鋼筋強度明顯降低...

台灣民俗村改開發產業園 環團抗議

廠商申請在彰化縣花壇鄉台灣民俗村原址開發「惠來產業園區」，彰化縣環保局昨召開環境影響評估首次審查會，綠營民代及環團人士到...

共同防疫 中市企業與議員捐助警口罩、面罩

新型態的Omicron變異病毒株在國外逐漸流行，最常與民眾接觸的警察，也成了高風險職業族群之一，有熱心民眾與議員聯手，贈...

期勉做好中二選區補選工作 內政部長徐國勇巡視3警分局

全國性公民投票平安落幕，內政部部長徐國勇今天下午到台中市警察局慰勉警察辛勞，同時也到日前在執行公投任務勤務中騎機車意外過...

中市議會民進黨變身戰鬥團隊 新系正國會搶總召成拉鋸

台中市議會民進黨團下任黨團總召，有何敏誠、新少王立任及正會江肇國3人登記，競爭激烈。何敏誠在黨內德高望重，他今進行市政總...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。