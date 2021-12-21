照顧創新模式 台中老福機構納入性別需求等考量
台中市至上個月，老人達40.3萬人，其中性別比，男性45.47%，女性54.53%。台中市社會局說，機構輔導是維護老人權益重要的一環，長輩因性別有不同的照顧需求，機構照顧模式也應與時俱進，注意性別等議題。社會局為精進老人福利機構從業人員專業知能，邀66家業者參與服務品質提升講座工作坊，提供性別需求、不倒翁健走杖運動等創新照顧模式，讓照護更人性化。
社會局說明，在完成老人福利機構評鑑後，委託弘光科技大學舉辦5周服務品質提升講座工作坊。課程主題分為經營管理、創新服務、社會工作、護理品質與感控、性別平等、緊急措施與危害處理、健康促進等七大面向，精進機構從業人員專業知能，保障機構住民就養的權益、及維護社會民眾選擇的消費權益。
弘光科大說，其中性別平等教育暨創新服務工作坊，從照顧人力強化性別友善職場，機構照顧護理人員、照顧員多為女性，為住民安排休閒及社交生活，滿足長輩不同面向的需求，可從性別需求考量，從住民選擇自己喜歡的髮型、服裝，到盥洗如廁安排、房間布置、社會參與活動等等。
弘光科大指出，創新服務工作坊導入「不倒翁健走杖運動」，手腳併用的13階段健走杖運動，增強肌力功能，讓長輩從依賴輪椅進步到能靠健走杖自己行走，不需人攙扶，適合走路不穩及下肢無力的長輩，幫助長者安全地站立運動建立信心與安全感，讓長者走得穩、預防跌倒，提升身體適能增加照護品質，翻轉長輩在機構的生活方式。
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