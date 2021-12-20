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共同防疫 中市企業與議員捐助警口罩、面罩

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導
星浩股份有限公司與南屯區市議員朱暖英，共同捐贈了印有「Police」字樣，專為警方設計的口罩2000個、防疫透明面罩600個等防疫物資，由分局長許明耀代表受贈。圖／台中市第四警分局提供
星浩股份有限公司與南屯區市議員朱暖英，共同捐贈了印有「Police」字樣，專為警方設計的口罩2000個、防疫透明面罩600個等防疫物資，由分局長許明耀代表受贈。圖／台中市第四警分局提供

新型態的Omicron變異病毒株在國外逐漸流行，最常與民眾接觸的警察，也成了高風險職業族群之一，有熱心民眾與議員聯手，贈送口罩等防疫物資給台中第四警分局，希望能讓警方更放心的執行治安工作，保護民眾安全。

台中市第四警分局15日收到一份暖心支援；星浩股份有限公司與南屯區市議員朱暖英，共同捐贈了印有「Police」字樣，專為警方設計的口罩2000個、防疫透明面罩600個等防疫物資，由分局長許明耀代表受贈。

警方表示，過去議員朱暖英及前臺中市民政局長王秋冬夫婦，就曾多次支持警察及協助警政的推動，八月疫情嚴峻時，已先致贈第四分局口罩及乾洗手，這次也即時對警方伸出援手，讓前線同仁備感溫馨，能更專心地執行維護治安及交通的工作。

台中市第四警分局表示，防疫期間感謝市議員及民間單位，協助員警推動防疫工作，成為員警最強而有力的後盾。目前疫情瞬息萬變，防疫仍不可鬆懈，需大家共同配合中央流行疫情指揮中心，保持著戒慎但不恐懼的心態，遵守防疫政策及措施，團結一致共同戰勝病毒，早日回復正常的生活。

星浩股份有限公司與南屯區市議員朱暖英，共同捐贈了印有「Police」字樣，專為警方設計的口罩2000個、防疫透明面罩600個等防疫物資。圖／台中市第四警分局提供
星浩股份有限公司與南屯區市議員朱暖英，共同捐贈了印有「Police」字樣，專為警方設計的口罩2000個、防疫透明面罩600個等防疫物資。圖／台中市第四警分局提供

疫情 口罩 Omicron變異株 台中市

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