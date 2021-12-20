快訊

中職／快樂x2！德保拉年度MVP二連霸 成洋將第一人

「蕾神之槌」暗藏法律玄機！ 律師列四大關鍵 這招重擊王力宏

聽新聞
test
0:00 / 0:00

期勉做好中二選區補選工作 內政部長徐國勇巡視3警分局

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
內政部部長徐國勇今巡視台中市烏日、霧峰、清水等警分局，瞭解明年1月9日即將舉辦的台中市第二選區缺額補選安全維護整備及查賄制暴辦理情形。圖／警方提供
內政部部長徐國勇今巡視台中市烏日、霧峰、清水等警分局，瞭解明年1月9日即將舉辦的台中市第二選區缺額補選安全維護整備及查賄制暴辦理情形。圖／警方提供

全國性公民投票平安落幕，內政部部長徐國勇今天下午到台中市警察局慰勉警察辛勞，同時也到日前在執行公投任務勤務中騎機車意外過世的烏日警分局麗水派出所所長林木火靈前上香。除了安慰家屬，他亦指示台中市政府警察局及烏日警分局協助治喪及辦好撫卹等相關事宜。

徐國勇因為腳受傷，但仍柱著拐杖行動，下午先前往東海火葬場，在慰問林木火家屬後，隨即分別前往烏日、霧峰、清水等分局，瞭解明年1月9日即將舉辦的台中市第二選區缺額補選安全維護整備及查賄制暴辦理情形。

徐國勇對於本次公投台中市共1872個投開票所，在警察同仁堅守崗位下，得以順利結束表示肯定，另也指示應做好補選的各項工作，讓補選順利完成。

市警局向徐國勇報告指出，目前已完成各種工作規劃，並展開淨化選前治安及查賄制暴工作，落實強力查緝非法槍械及掃蕩黑道幫派。徐國勇聽後期勉警察同仁繼續加油，務必使本次選舉達成「公正、公平、平穩、平順、平安」之目標。

內政部部長徐國勇（中）今天下午到日前騎機車意外過世的烏日警分局麗水派出所所長林木火靈前上香。圖／警方提供
內政部部長徐國勇（中）今天下午到日前騎機車意外過世的烏日警分局麗水派出所所長林木火靈前上香。圖／警方提供

警察 徐國勇 台中市

延伸閱讀

四大公投進行中 徐國勇：為下一代做最好決定

徐國勇拄杖板橋宣講：國民黨來亂 結果侯友宜不同意

徐國勇腳扭傷 拄拐杖出席內政委員會

嘉市盧山橋改建 徐國勇：解決水患且成為新地標

相關新聞

旅遊券買氣差被嗆別賣了 議員：中市府應檢討行銷配套

台中捷運推出旅遊券有一日券、24小時券、48小時券，民進黨議員張耀中、王立任、張玉嬿今在市政總質詢，質疑一個月只賣出29...

釀4死22傷彰化喬友大樓判定危樓要拆 未來辦都更

造成46人死亡的高雄鹽埕區城中城大樓大火昨天開拆，至於今年6月30日大火釀4死22傷的彰化市喬友大樓，歷經5個多月後，彰...

期勉做好中二選區補選工作 內政部長徐國勇巡視3警分局

全國性公民投票平安落幕，內政部部長徐國勇今天下午到台中市警察局慰勉警察辛勞，同時也到日前在執行公投任務勤務中騎機車意外過...

中市議會民進黨變身戰鬥團隊 新系正國會搶總召成拉鋸

台中市議會民進黨團下任黨團總召，有何敏誠、新少王立任及正會江肇國3人登記，競爭激烈。何敏誠在黨內德高望重，他今進行市政總...

年菜募集不如預期 台中公益團體盼社會大眾送暖

年關將屆，多個公益團體展開年菜募集活動，但募集狀況不如預期，包括甘霖、家扶、華山等基金會今天都呼籲社會大眾響應公益活動，...

彰化台灣民俗村開發工業區 環團到環評會場表達反對

彰化縣花壇鄉台灣民俗村原址，廠商遞件申請「惠來產業園區開發案」，彰化縣環保局今天下午召開環境影響評估第一次審查會，綠營民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。