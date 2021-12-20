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期勉做好中二選區補選工作 內政部長徐國勇巡視3警分局
全國性公民投票平安落幕，內政部部長徐國勇今天下午到台中市警察局慰勉警察辛勞，同時也到日前在執行公投任務勤務中騎機車意外過世的烏日警分局麗水派出所所長林木火靈前上香。除了安慰家屬，他亦指示台中市政府警察局及烏日警分局協助治喪及辦好撫卹等相關事宜。
徐國勇因為腳受傷，但仍柱著拐杖行動，下午先前往東海火葬場，在慰問林木火家屬後，隨即分別前往烏日、霧峰、清水等分局，瞭解明年1月9日即將舉辦的台中市第二選區缺額補選安全維護整備及查賄制暴辦理情形。
徐國勇對於本次公投台中市共1872個投開票所，在警察同仁堅守崗位下，得以順利結束表示肯定，另也指示應做好補選的各項工作，讓補選順利完成。
市警局向徐國勇報告指出，目前已完成各種工作規劃，並展開淨化選前治安及查賄制暴工作，落實強力查緝非法槍械及掃蕩黑道幫派。徐國勇聽後期勉警察同仁繼續加油，務必使本次選舉達成「公正、公平、平穩、平順、平安」之目標。
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