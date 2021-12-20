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旅遊券買氣差被嗆別賣了 議員：中市府應檢討行銷配套

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員張耀中、張玉嬿與王立任指中捷旅遊券賣不動，市府應檢討配套與行銷。圖／張耀中提供
台中市議員張耀中、張玉嬿與王立任指中捷旅遊券賣不動，市府應檢討配套與行銷。圖／張耀中提供

台中捷運推出旅遊券有一日券、24小時券、48小時券，民進黨議員張耀中、王立任、張玉嬿今在市政總質詢，質疑一個月只賣出291張，一天平均賣不到10張，乏人問津，批評市府未結合公車、Ubike等公共交通工具優惠，「數字難看不如不要賣！」

中捷董事長林志盈表示，旅遊票銷售成績主要有兩個決定因素，第一個是假日，因旅客假日在台中待得比較久，會使用1日票、24小時票或48小時票，相信12月銷售量會比11月高，寒暑假銷售也會提高，中捷會努力行銷。

市議員張耀中指出捷運綠線整體平日搭乘人數約2萬3000人，假日提高至3萬人以上，但據統計，部分旅遊券的販售平均一天不到1張？難道來台中觀光不搭捷運，還是中捷不好搭？

張耀中說，捷運高鐵台中站的進出人次是全線最高，上月日均有4217人次，進出此站的人不外乎返鄉市民、商務人士及觀光客，但上月一日旅遊券售出234張，24小時旅遊券36張，48小時旅遊券21張，這樣的售票成績不如不要推，但沒人買真的是中捷公司的責任嗎？

張耀中指出，國人常去日本旅遊，對東京等其他城市的地鐵周遊券不陌生，但中捷旅遊券乏人問津，顯然整體設計上市府的規劃出了問題，他認為交通局應思考將旅遊券加入免費公車和公共自行車轉乘，觀光局應大力幫中捷宣傳，鼓勵外縣市遊客及國外人士多搭乘台中捷運。

台中捷運 公車 民進黨

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