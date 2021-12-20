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年菜募集不如預期 台中公益團體盼社會大眾送暖

中央社 / 記者郝雪卿台中20日電
年關將屆，多個公益團體展開年菜募集活動，但募集狀況不如預期，包括甘霖、家扶、華山等基金會今天都呼籲社會大眾響應公益活動，讓弱勢家庭及長輩能過個好年。記者宋健生/攝影
年關將屆，多個公益團體展開年菜募集活動，但募集狀況不如預期，包括甘霖、家扶、華山等基金會今天都呼籲社會大眾響應公益活動，讓弱勢家庭及長輩能過個好年。記者宋健生/攝影

年關將屆，多個公益團體展開年菜募集活動，但募集狀況不如預期，包括甘霖、家扶、華山等基金會今天都呼籲社會大眾響應公益活動，讓弱勢家庭及長輩能過個好年。

甘霖基金會表示，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊下，因為長輩餐食需要，始終沒有中斷送餐服務，歲末年終，仍持續幫800名長輩募集年節10天的年菜，目前年菜經費仍舊缺乏，呼籲民眾一起來響應年菜募集，讓長輩過年10天的餐食無虞。

台中長榮桂冠酒店連續7年與慢飛家族中彰投8家機構合作年菜活動，公關經理陳怡如指出，這項「愛的加菜金及全年加菜金募集計畫」，要募集新台幣100萬元的經費來幫助共242戶身心障礙且弱勢家庭，1套5道年菜2000元（也可小額捐款）；但活動至今募集已1個多月，卻只募集到10多萬元，8家機構都很憂心，很擔心無法讓這些貧寒家庭的爸媽有一個好年。

南台中家扶中心主任王金敦表示，維他露基金會昨日提供每份800元的祝福紅包給1600名家扶孩子，共捐贈128萬元。但家扶中心舉辦的寒冬送暖活動，鼓勵民眾認捐每份1500元的「愛的禮物」，至今仍有1成經費缺口，希望民眾可以響應讓活動達標。

華山基金會中午邀請近20名獨居長者享用火鍋大餐，基金會台中A市站長江月美表示，目前正在發起「愛老人愛團圓」公益活動，歡迎大家響應，讓長輩感受愛與關懷，不再孤單。

年菜 家扶中心 弱勢家庭

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