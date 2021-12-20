彰化台灣民俗村開發工業區 環團到環評會場表達反對

彰化縣花壇鄉台灣民俗村原址，廠商遞件申請「惠來產業園區開發案」，彰化縣環保局今天下午召開環境影響評估第一次審查會，綠營民代及環團人士到場關切。審查會依據環評委員、列席人員意見，分別提出水土保持、用水、廠商選機制、事業廢棄物清理、區內歷史建物及保育生態等事項，要求補充資料供下次會議審查。

占地52公頃的台灣民俗村，曾是台灣10大旅遊景點第1名，卻因九二一大地震而沒落，加上經營不善被拍賣，包括園區慶豐門等重要設施今年元月被拆除，業者廠商遞件申請「惠來產業園區」，環團質疑業者申請開發面積未超過30公頃，是刻意規避超過30公頃開發案要由中央審查的規定，並引進汙染性產業。

彰化縣政府經濟暨綠能發展處處長劉玉平說，開發面積在卅公頃以內由地方審查，是依據中央分級審查標準，而此一開發案申請的產業包括機械、醫療器材、光學、金屬、食品、塑膠等低汙染產業。

「惠來產業園區開發案」環境影響評估第一次審查會，場外來了包括民進黨籍縣議員李成濟、黃盛祿及廿多名彰化環保聯盟等環團人土到場，並舉「守護八卦聖山」、「與民搶水侵害生態」等抗議海報，表達反對立場，警方也派出20多名警力到場維護秩序，由於會場管制進入旁聽人數，一度引來口角衝突，後來開放旁聽及部分人士發言，秩序大致良好。

環團指出，台灣民俗村是全台最大的觀光遊憩用地，為避免山崩地滑、土石流，破壞山水林安全，加上八卦山自然生態豐富，應維持山坡地觀光遊憩使用，而且目前很多閒置的工業區應優先開發，反對汙染違規產業進駐，汙染八卦山自然環境。

環團強調，朝觀光遊憩可以有更好的發展，開發工業區更是完全沒有合理性與必要性，且開發破壞後，會產生環境汙染問題，尤其是惠來產業園區位於上游的八卦山上，排放用水和廢水將影響下游灌溉與地下水汙染疑慮等問題，加上環境本質上的缺陷，更是不適合開發為工業區。