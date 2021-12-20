彰化縣溪湖藝文館接近完工階段 拆除頂棚華麗現身

整修近兩年，彰化縣歷史建築「溪湖藝文館」終於重見天日，包商拆除鋼架頂棚，將繼續施做剩餘約20%修復工程；文化局今天表示，溪湖藝文館預計明（111）年2月20日完工，未來作為地方文化展示空間、藝文推廣教室和藝文圖書教室。

溪湖藝文館是日治時期的溪湖庄役場，建於昭和18年（1943），日本戰敗後離台，溪湖庄役場改為溪湖鎮公所辦公大樓，民國91年4月10日登錄為歷史建築，4年多後鎮公所另建新辦公大樓並搬遷，原辦公大樓改為溪湖藝文館，因屋齡老舊多處損壞，彰化縣文化局爭取中央補助經費整修。

文化局表示，文化資產局核定修復計畫總經費計3825萬元，107年12月12日核定補助2295萬元，縣府編列配合款765萬元，餘款765萬元由溪湖鎮公所自籌並辦理發包，108年12月24日開工，契約工期595日曆天，本來應該在今年夏季完工，結果施工後揭開溪湖藝文館屋頂等結構，發現多處木構件被白蟻蛀蝕嚴重，不得不辦理變更設計，所以109年12月28日停工到今年7月11日復工，繼續整修，換掉遭腐蝕情形較嚴重的木構件。

到（12）月17日，溪湖藝文館修復工程實際進度達78.45%，預訂明年2月20日完工，包商完成大部分工程，最近兩天申請封街拆除鋼架頂棚，讓幾近兩年內被保護在頂棚下的溪湖藝文館今天完全曝露，修復後的洗石子牆面、長窗與浮雕一覽無遺，流露近80年前台灣流行的典雅折衷式建築風格。

文化局表示，溪湖藝文館修復完成後，打通一樓第一展覽室及會客室，規畫為地方文化展示空間，二樓兩空間規畫為藝文推廣教室及藝文圖書教室，原藝文廳繼續作為藝文展示空間使用，溪湖藝文館設也增設相關無障礙設施、無障礙電梯及室外綠帶，溪湖鎮公所會沿續活化歷史建築，把溪湖藝文館當作推廣溪湖藝文活動的基地。