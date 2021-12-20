快訊

會考5A2+卻立志讀技職成典範 桃園高三生騎車自撞身亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中捷自爆服務員比法定最低薪資少 盧秀燕：一定調薪

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員羅廷瑋要求基層員工薪資須調整。記者陳秋雲／攝影
台中市議員羅廷瑋要求基層員工薪資須調整。記者陳秋雲／攝影

台中捷運綠線今年正式營運，因中捷虧損，員工整體薪資低於北捷、新北捷與桃捷，董事長林志盈自爆服務員敘薪2萬3971元，低於法定基本工資，市長盧秀燕表示，2018年錯過調薪機會，政府不能帶頭違法，她強調「一定會加薪，不會虧待同仁」。

台中市議員沈佑蓮、羅廷瑋指出，其他縣市捷運各同業薪資近年多次調整，只有中捷不動如山，要求公司明年應調薪。議員楊典忠說，不要讓中捷員工成為邊緣人。

另議員陳政顯表示，員工領8萬元以上的近30人，領5萬到8萬的近300人，很多基層領2、3萬元，至今仍維持2017年成立時的薪資結構，成為人才流失原因之一。

台中捷運公司董事長林志盈說，員工薪資是106年公司成立前參考北捷公司100年薪資結構訂定，至今未調整，以基層人員為例，已大幅落後其他捷運公司15.3%至26.2%，以站務員月薪，中捷落後同業達5000至7000多元，更自爆服務員起敘薪僅2萬3971元，低於法定基本工資。

林志盈表示，統計員工離職原因多為薪資低於其他軌道同業、公營事業單位或民間企業同職類工作，為穩固公司人力狀況，提升系統穩定性，避免中捷成為同業人才訓練所。

「一定會加薪，不會虧待同仁」盧秀燕指出，今晚開董監事會就會討論。台中捷運公司由市府百分百投資，要負完全責任，不能帶頭給低薪。另，肉品市場、果菜市場等7大批發市場為公、私共同經營，董事會更加重要，會建議批發市場提案酌予調薪，希望透過這次調薪帶動民間改善薪資環境。

台中市長盧秀燕強調，一定調薪。記者陳秋雲／攝影
台中市長盧秀燕強調，一定調薪。記者陳秋雲／攝影

台中捷運 薪資

延伸閱讀

中市牛埔橋改建開工 提高河道通洪能力解決淹水

影／除中火又加設電廠 盧秀燕：台中人扛發電公平嗎？

曾向AIT面告巿民反萊豬 盧秀燕：今後仍會公布誰賣萊肉

中市石岡花漾藝術燈節浪漫登場 今晚點燈到明年2月15日

相關新聞

釀4死22傷彰化喬友大樓判定危樓要拆 未來辦都更

造成46人死亡的高雄鹽埕區城中城大樓大火昨天開拆，至於今年6月30日大火釀4死22傷的彰化市喬友大樓，歷經5個多月後，彰...

年菜募集不如預期 台中公益團體盼社會大眾送暖

年關將屆，多個公益團體展開年菜募集活動，但募集狀況不如預期，包括甘霖、家扶、華山等基金會今天都呼籲社會大眾響應公益活動，...

彰化台灣民俗村開發工業區 環團到環評會場表達反對

彰化縣花壇鄉台灣民俗村原址，廠商遞件申請「惠來產業園區開發案」，彰化縣環保局今天下午召開環境影響評估第一次審查會，綠營民...

中市議員成立「媒人班」 25對交往4對順利結婚

台灣人口2020年開始負成長，台中也失守，台中市議員吳敏濟開辦「媒人養成班」，提高結婚率。他說，期待市政府發揮創意，促成...

彰化縣溪湖藝文館接近完工階段 拆除頂棚華麗現身

整修近兩年，彰化縣歷史建築「溪湖藝文館」終於重見天日，包商拆除鋼架頂棚，將繼續施做剩餘約20%修復工程；文化局今天表示，...

中捷自爆服務員比法定最低薪資少 盧秀燕：一定調薪

台中捷運綠線今年正式營運，因中捷虧損，員工整體薪資低於北捷、新北捷與桃捷，董事長林志盈自爆服務員敘薪2萬3971元，低於...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。