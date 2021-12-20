中捷自爆服務員比法定最低薪資少 盧秀燕：一定調薪

台中捷運綠線今年正式營運，因中捷虧損，員工整體薪資低於北捷、新北捷與桃捷，董事長林志盈自爆服務員敘薪2萬3971元，低於法定基本工資，市長盧秀燕表示，2018年錯過調薪機會，政府不能帶頭違法，她強調「一定會加薪，不會虧待同仁」。

台中市議員沈佑蓮、羅廷瑋指出，其他縣市捷運各同業薪資近年多次調整，只有中捷不動如山，要求公司明年應調薪。議員楊典忠說，不要讓中捷員工成為邊緣人。

另議員陳政顯表示，員工領8萬元以上的近30人，領5萬到8萬的近300人，很多基層領2、3萬元，至今仍維持2017年成立時的薪資結構，成為人才流失原因之一。

台中捷運公司董事長林志盈說，員工薪資是106年公司成立前參考北捷公司100年薪資結構訂定，至今未調整，以基層人員為例，已大幅落後其他捷運公司15.3%至26.2%，以站務員月薪，中捷落後同業達5000至7000多元，更自爆服務員起敘薪僅2萬3971元，低於法定基本工資。

林志盈表示，統計員工離職原因多為薪資低於其他軌道同業、公營事業單位或民間企業同職類工作，為穩固公司人力狀況，提升系統穩定性，避免中捷成為同業人才訓練所。