連續7年服務得第1 台中市北屯區公所獲健保署表揚

年關將屆，健保署中區業務組今特別呼籲，希望有經濟困難的家庭或個人，不必因為欠費而不敢就醫，因為健保署自5年前對欠費者就已不會鎖卡，至於無力繳納健保費者，也可向各地鄉鎮區公所或直接向健保署求助，除了有公益彩券回饋金、健保署愛心專戶可以代為支付，還有民間慈善組織可以幫忙，民眾不必怕因無力繳健保費而延誤就醫。

另外，中區業務組組長李純馥表示，為鼓勵中彰投68個鄉鎮區公所提升服務品質而舉辦的「公所健保績優投保單位評選活動」成績已揭曉，分別由台中市北屯區及彰化縣鹿港鎮公所奪得大、小公所組冠軍，其中北屯區公所已連續7年獲得大型公所第1名，它運用資訊系統與在地化通報系統加速服務效能，結合社工與慈善團體建立社會安全網，表現亮眼，今也進行了表揚。

健保署中區業務組也特別舉例說，像是南投市1名70多歲的吳先生，平日獨居靠打零工維生，不但未投保，也沒錢繳健保費，生病就吃成藥。區公所得知後，雖已幫忙取得低收入戶資格，但他因為擔心追繳健保費而仍婉拒加保，直到今年碰到疫情又發生車禍，面臨截肢亟需健保，最後才透過健保弱勢平台通報，由健保署轉介南投縣衛生局以公益彩券回饋金代繳3萬元欠費，使他最終得以順利就醫。