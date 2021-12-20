「花現幸福列車」到台中后里 教50多位小學生插花藝術

「花現幸福列車」巡迴全國各地第51站，今天到台中后里區育英國小，教50多位小學生插花藝術，小學生完成的作品可帶回去送給親人或老師，更有意義。

今天的幸福列車巡迴站，由高雄花卉批發業者范垂歷、葉春菊夫妻，與台灣百合產業發展協會理事長羅弘奇等人，為推展農業向下紮根之花卉優質美色，在后里區育英國小舉辦。

在高雄經營花卉批發市場多年的范垂歷夫妻，認為花卉消費對象偏向中老年人，年輕世代族群卻對花卉感到無感，多年來自掏腰包，策畫推動校園推廣花卉列車活動，希望改變花卉消費對象，不要有年齡斷層，而影響花農未來生存，展開這一系列校園花藝課程回饋「花現幸福列車」。

台灣百合產業發展協會理事長羅弘奇今天用后里生產的香水百合、文心蘭、康乃馨、美女撫子、繡線等花卉，教50多位5年級小學生插花，講師葉春菊介紹花材運用，讓小學生認識家鄉的花材及利用不同的特性，完成一盆花卉作品。

后里區長賴同一與理事長羅弘奇都表示，后里區是全國最大球根花卉生產專區，百合花生產量面積占全國之冠，還有劍蘭、秀線、彩色海芋、伯利恆之星，都是非常具有台中后里獨特代表的特色花卉種類。