快訊

直播／今日本土+0、境外+11 無死亡個案

大咖女星也牽扯王力宏 狗仔爆線索「和F4成員交往過」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「花現幸福列車」到台中后里 教50多位小學生插花藝術

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
花現幸福列車巡迴全國各地第51站，今天到台中后里區育英國小，教小學生插花。圖／育英國小提供
花現幸福列車巡迴全國各地第51站，今天到台中后里區育英國小，教小學生插花。圖／育英國小提供

「花現幸福列車」巡迴全國各地第51站，今天到台中后里區育英國小，教50多位小學生插花藝術，小學生完成的作品可帶回去送給親人或老師，更有意義。

今天的幸福列車巡迴站，由高雄花卉批發業者范垂歷、葉春菊夫妻，與台灣百合產業發展協會理事長羅弘奇等人，為推展農業向下紮根之花卉優質美色，在后里區育英國小舉辦。

在高雄經營花卉批發市場多年的范垂歷夫妻，認為花卉消費對象偏向中老年人，年輕世代族群卻對花卉感到無感，多年來自掏腰包，策畫推動校園推廣花卉列車活動，希望改變花卉消費對象，不要有年齡斷層，而影響花農未來生存，展開這一系列校園花藝課程回饋「花現幸福列車」。

台灣百合產業發展協會理事長羅弘奇今天用后里生產的香水百合、文心蘭、康乃馨、美女撫子、繡線等花卉，教50多位5年級小學生插花，講師葉春菊介紹花材運用，讓小學生認識家鄉的花材及利用不同的特性，完成一盆花卉作品。

后里區長賴同一與理事長羅弘奇都表示，后里區是全國最大球根花卉生產專區，百合花生產量面積占全國之冠，還有劍蘭、秀線、彩色海芋、伯利恆之星，都是非常具有台中后里獨特代表的特色花卉種類。

小學 英國

延伸閱讀

2022台灣燈會主燈「鳳彩飛舞」衛武營安座 展書藝之美

2022台灣燈會主燈「鳳彩飛舞」 順利完成安座

后科員工六年增4千人 豐原、后里、神岡喜迎科技族買盤

閩台藝術青年 福州以樂會友

相關新聞

釀4死22傷彰化喬友大樓判定危樓要拆 未來辦都更

造成46人死亡的高雄鹽埕區城中城大樓大火昨天開拆，至於今年6月30日大火釀4死22傷的彰化市喬友大樓，歷經5個多月後，彰...

影／除中火又加設電廠 盧秀燕：台中人扛發電公平嗎？

四大公投結果出爐，鴻海創辦人郭台銘認為，明年一定會缺電，民眾做了決定，未來缺電就不要埋怨。台中市議員王立任等人今質詢問市...

「花現幸福列車」到台中后里 教50多位小學生插花藝術

「花現幸福列車」巡迴全國各地第51站，今天到台中后里區育英國小，教50多位小學生插花藝術，小學生完成的作品可帶回去送給親...

挽救青年流失！彰化新鮮人留鄉就業縣府最高獎勵9千元

彰化薪資低成為年輕人流失的原因之一，彰縣府今天宣布「青年創薪加倍領獎勵試辦計畫」，設籍彰化應屆畢業生只要透過就業服務台到...

彰化喬友大樓比城中城慢拆 王惠美：私人產權要慎重

彰化喬友大樓大火後經鑑定結構強度弱化縣府今天宣布將朝向拆除辦理，有人質疑高雄城中城大火發生的比彰化喬友大樓晚，城中城本月...

喬友大樓拆除後？百香果商旅負責人：擬改建辦公大樓

今年6月30日大火釀4死22傷的彰化市喬友大樓，經縣府委請彰化縣建築師公會進行結構安全鑑定，經判定為危樓，限令大樓所有權...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。