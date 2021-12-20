快訊

直播／今日本土+0、境外+11 無死亡個案

大咖女星也牽扯王力宏 狗仔爆線索「和F4成員交往過」

挽救青年流失！彰化新鮮人留鄉就業縣府最高獎勵9千元

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰縣府今天宣布「青年創薪加倍領獎勵試辦計畫」，鼓勵青年留鄉工作。記者林敬家／攝影
彰縣府今天宣布「青年創薪加倍領獎勵試辦計畫」，鼓勵青年留鄉工作。記者林敬家／攝影

彰化薪資低成為年輕人流失的原因之一，彰縣府今天宣布「青年創薪加倍領獎勵試辦計畫」，設籍彰化應屆畢業生只要透過就業服務台到提供薪資2萬7千元以上的企業上班，並連續受僱同一雇主滿30日以上，縣府會按月發給員工1500元，最高發給6個月，鼓勵青年留在彰化穩定就業。

縣府勞工處指出，推估彰化110學年度「大專校院」及「高級中等學校」應屆畢業生人數約為1萬7000人，縣府明年編列1000萬元獎勵補助金，預估可以補助畢業人數一成。

彰化縣長王惠美說，常聽到學生說找不到工作，而企業也講找不人才，勞動部資料統計彰化縣月薪比台中市平均少了約3000元，「青年創薪加倍領獎勵計畫」盼青年留鄉就業。

只要設籍彰化縣年滿18至29歲以下的110學年度應屆畢業青年，到縣府所屬的就業服務台登記求職，經推介至公司面試媒合成功，以按月計酬全時工作受僱，連續受僱同一雇主滿30日以上，縣府將按月發給1500元，最高發給6個月，最高合計9千元。

不過明年度基本工資為2萬5250元，員工若要申請獎勵金，企業主必須願意給薪2萬7000元以上。縣府勞工處說，盼以此方式鼓勵企業增進應屆畢業生薪資福利，

彰化市建國科大校長江金山說，彰化工業類的薪資水準不及外縣市，加上台中上市櫃公司較多，彰化畢業學生認為較有前景，容易流失到外縣市的工業區就業。

新鮮人嘆工作難尋，縣內傳產卻苦喊找不到人才，彰化縣工業會副理事長盧玉娟表示，疫情之下企業徵才都碰到困難，她登報要找人才，從2萬6千元到6萬元的級距登報登了一年還是沒有人來，發現許多應屆畢業生都想從事自由度高的工作，例如外送員、網購、茶飲咖啡加盟等，但長期沒有人才培育，就容易使工業鏈斷鏈，盼縣府這項政策有助找到適合員工。

青年 薪資

延伸閱讀

彰化喬友大樓比城中城慢拆 王惠美：私人產權要慎重

喬友大樓拆除後？百香果商旅負責人：擬改建辦公大樓

喬友大樓結構鑑定未過 彰縣府限管委會月內提拆除計畫

彰化縣力拚升格第七都 這族群人數竟巧合第七多

相關新聞

釀4死22傷彰化喬友大樓判定危樓要拆 未來辦都更

造成46人死亡的高雄鹽埕區城中城大樓大火昨天開拆，至於今年6月30日大火釀4死22傷的彰化市喬友大樓，歷經5個多月後，彰...

影／除中火又加設電廠 盧秀燕：台中人扛發電公平嗎？

四大公投結果出爐，鴻海創辦人郭台銘認為，明年一定會缺電，民眾做了決定，未來缺電就不要埋怨。台中市議員王立任等人今質詢問市...

「花現幸福列車」到台中后里 教50多位小學生插花藝術

「花現幸福列車」巡迴全國各地第51站，今天到台中后里區育英國小，教50多位小學生插花藝術，小學生完成的作品可帶回去送給親...

挽救青年流失！彰化新鮮人留鄉就業縣府最高獎勵9千元

彰化薪資低成為年輕人流失的原因之一，彰縣府今天宣布「青年創薪加倍領獎勵試辦計畫」，設籍彰化應屆畢業生只要透過就業服務台到...

彰化喬友大樓比城中城慢拆 王惠美：私人產權要慎重

彰化喬友大樓大火後經鑑定結構強度弱化縣府今天宣布將朝向拆除辦理，有人質疑高雄城中城大火發生的比彰化喬友大樓晚，城中城本月...

喬友大樓拆除後？百香果商旅負責人：擬改建辦公大樓

今年6月30日大火釀4死22傷的彰化市喬友大樓，經縣府委請彰化縣建築師公會進行結構安全鑑定，經判定為危樓，限令大樓所有權...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。