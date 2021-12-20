挽救青年流失！彰化新鮮人留鄉就業縣府最高獎勵9千元

彰化薪資低成為年輕人流失的原因之一，彰縣府今天宣布「青年創薪加倍領獎勵試辦計畫」，設籍彰化應屆畢業生只要透過就業服務台到提供薪資2萬7千元以上的企業上班，並連續受僱同一雇主滿30日以上，縣府會按月發給員工1500元，最高發給6個月，鼓勵青年留在彰化穩定就業。

縣府勞工處指出，推估彰化110學年度「大專校院」及「高級中等學校」應屆畢業生人數約為1萬7000人，縣府明年編列1000萬元獎勵補助金，預估可以補助畢業人數一成。

彰化縣長王惠美說，常聽到學生說找不到工作，而企業也講找不人才，勞動部資料統計彰化縣月薪比台中市平均少了約3000元，「青年創薪加倍領獎勵計畫」盼青年留鄉就業。

只要設籍彰化縣年滿18至29歲以下的110學年度應屆畢業青年，到縣府所屬的就業服務台登記求職，經推介至公司面試媒合成功，以按月計酬全時工作受僱，連續受僱同一雇主滿30日以上，縣府將按月發給1500元，最高發給6個月，最高合計9千元。

不過明年度基本工資為2萬5250元，員工若要申請獎勵金，企業主必須願意給薪2萬7000元以上。縣府勞工處說，盼以此方式鼓勵企業增進應屆畢業生薪資福利，

彰化市建國科大校長江金山說，彰化工業類的薪資水準不及外縣市，加上台中上市櫃公司較多，彰化畢業學生認為較有前景，容易流失到外縣市的工業區就業。

新鮮人嘆工作難尋，縣內傳產卻苦喊找不到人才，彰化縣工業會副理事長盧玉娟表示，疫情之下企業徵才都碰到困難，她登報要找人才，從2萬6千元到6萬元的級距登報登了一年還是沒有人來，發現許多應屆畢業生都想從事自由度高的工作，例如外送員、網購、茶飲咖啡加盟等，但長期沒有人才培育，就容易使工業鏈斷鏈，盼縣府這項政策有助找到適合員工。