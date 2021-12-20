快訊

直播／今日本土+0、境外+11 無死亡個案

大咖女星也牽扯王力宏 狗仔爆線索「和F4成員交往過」

中市牛埔橋改建開工 提高河道通洪能力解決淹水

中央社 / 台中20日電

台中市西屯區牛埔橋改建工程今天開工，市長盧秀燕在開工祈福儀式中致詞指出，工程預計民國112年完工，規劃橋梁跨距拓寬到27公尺，提高河道通洪能力，解決地方淹水問題。

台中市政府上午舉行牛埔橋改建工程開工祈福儀式，盧秀燕致詞時指出，位於西屯區中清路上的牛埔橋是台中主要交通要道之一，跨越港尾子溪排水幹線，興建至今超過40多年。

盧秀燕表示，由於氣候變遷加上排洪設施已不足，目前橋跨距僅17公尺，汛期或颱風常造成周邊地區淹水，10多年來地方爭取改建解決淹水問題，市府下定決心改建，經籌備預算、計畫、發包等準備過程，也感謝中央補助、市議員審議通過市府預算、當地區長和里長支持，今天順利動工。

台中市建設局長陳大田說明，牛埔橋跨越港尾子溪排水幹線，由經濟部水利署逐年整治，現於牛埔橋為分段點，下游段已達保護標準，上游段尚未拓寬整治，牛埔橋橋長僅17公尺，計畫拓寬為27公尺，通洪能力倍增1.56倍。

陳大田表示，因位於中清路上的牛埔橋，是連接國道1號及市區的重要道路，工程採納地方意見採全橋封閉改建方式，可將中清路施工影響有效縮短7個月，並配合搭建中平路臨時鋼便橋及相關交通維持改道措施，工程總經費1億5400萬元，由經濟部水利署分擔70%，市府自籌30%，預計112年2月完工。

陳大田也提醒民眾，明天起至111年12月8日，中清路從黎明路至經貿九路路段將全線封閉，往市區南下方向請改道至經貿十街，行經水湳經貿園區通往市區，部分公車也調整停靠位置及行駛路線，請用路人及公車族注意相關交通維持告示。

盧秀燕 台中市 淹水

延伸閱讀

影／除中火又加設電廠 盧秀燕：台中人扛發電公平嗎？

曾向AIT面告巿民反萊豬 盧秀燕：今後仍會公布誰賣萊肉

中市石岡花漾藝術燈節浪漫登場 今晚點燈到明年2月15日

盧秀燕維持公投中立 不影響連任腳步

相關新聞

釀4死22傷彰化喬友大樓判定危樓要拆 未來辦都更

造成46人死亡的高雄鹽埕區城中城大樓大火昨天開拆，至於今年6月30日大火釀4死22傷的彰化市喬友大樓，歷經5個多月後，彰...

影／除中火又加設電廠 盧秀燕：台中人扛發電公平嗎？

四大公投結果出爐，鴻海創辦人郭台銘認為，明年一定會缺電，民眾做了決定，未來缺電就不要埋怨。台中市議員王立任等人今質詢問市...

「花現幸福列車」到台中后里 教50多位小學生插花藝術

「花現幸福列車」巡迴全國各地第51站，今天到台中后里區育英國小，教50多位小學生插花藝術，小學生完成的作品可帶回去送給親...

挽救青年流失！彰化新鮮人留鄉就業縣府最高獎勵9千元

彰化薪資低成為年輕人流失的原因之一，彰縣府今天宣布「青年創薪加倍領獎勵試辦計畫」，設籍彰化應屆畢業生只要透過就業服務台到...

彰化喬友大樓比城中城慢拆 王惠美：私人產權要慎重

彰化喬友大樓大火後經鑑定結構強度弱化縣府今天宣布將朝向拆除辦理，有人質疑高雄城中城大火發生的比彰化喬友大樓晚，城中城本月...

喬友大樓拆除後？百香果商旅負責人：擬改建辦公大樓

今年6月30日大火釀4死22傷的彰化市喬友大樓，經縣府委請彰化縣建築師公會進行結構安全鑑定，經判定為危樓，限令大樓所有權...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。