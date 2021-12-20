影／除中火又加設電廠 盧秀燕：台中人扛發電公平嗎？

四大公投結果出爐，鴻海創辦人郭台銘認為，明年一定會缺電，民眾做了決定，未來缺電就不要埋怨。台中市議員王立任等人今質詢問市長盧秀燕，台中人已公投反對重啟核四及珍愛藻礁，要求市長說明態度。盧秀燕說，台中是全國發電量最大的城市，除中火現又加上中嘉電廠，用電需求不能獨加在台中，她很不以為然。

盧秀燕表示，公投最大意義就是人民做主，她全盤接受，對公投結果沒有評論。不過，她聽到很多議員提到，台中電力不足，台積電要來台中投資擔心電力不足，她認為，台灣的能源政策，不是各縣市各自發電，台中火力發電廠是全國最大電廠，未來還要再加一座電廠，現有10個機組，還要各加兩部機組，台中的空汙很嚴重，全國用電需求獨獨加在台中，讓她不以為然。

王立任表示，大潭發電就是希望不要把所有電力放在台中？盧秀燕插話說「你的關係很好可以幫忙...」，王立任立回「你的關係比我更好」。

盧秀燕說，台中火力發電廠目前一座，現在又批淮了一座，王立任此時再插話，那是民營的中嘉，盧秀燕說，中火加中嘉，台中成為全國最大發電城市，對台中不公平。

王立任、張耀中、張玉嬿說，中央已經要用天然氣機組取代台中燃煤機組，盧市長一直說要先關掉燃煤再蓋燃氣，但牽涉到機組使用期限，期限到自然會拆除。