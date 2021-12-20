喬友大樓拆除後？百香果商旅負責人：擬改建辦公大樓

今年6月30日大火釀4死22傷的彰化市喬友大樓，經縣府委請彰化縣建築師公會進行結構安全鑑定，經判定為危樓，限令大樓所有權人一個月提出拆除計畫，並朝都市更新辦理。喬友大樓最大所有權人百香果商旅負責人蔡進峰今天說，多數業主都支持拆除與都更，預定3到5個月拆除，未來都更將朝辦公大樓規畫，重新打造形象。

喬友大樓位於彰化火車站前，樓高15層，1993年完成，是一棟綜合商業大樓，是彰化重要地標，曾有KTV、遊樂場、百貨商場等進駐，卻因業者成分複雜，加上管理不善，先後發生3次大火，商家逐漸撤出，只留下極少數業者，多數樓層荒廢，一度被當地人視為「鬼屋」，今年6月30日再度大火釀成重大傷亡，地方紛紛要求拆除重建，抹去傷痛及喬友大樓不良印象。

如今經鑑定後，喬友大樓判定為危樓，縣府要求一個月內提拆除計畫，並辦理都更。喬友大樓最大所有權人百香果商旅負責人蔡進峰說，喬友大樓區分管理人共有113人，多數都同意拆除並辦理都更，預定下周會緊急召開所有權人會議，蓋出同意書，但由於拆除經費至少要兩千萬元，所有權人無法負擔，將請縣府強制執除，後續再由所有權人分擔拆除經費。

蔡進峰說，喬友大樓歷經多次大火，除影響結構安全外，也有礙市容及形象，加上目前均無法營業，因此所有權 人均支持拆除與都更，估計喬友大樓拆除需要3到5個月，由於喬友大樓位在火車站前，是彰化的地標，並配合彰化鐵路高架化，原址未來都更後，計畫將興建比較單純的辦公大樓，不再是複合式商業大樓，進而提升形象。