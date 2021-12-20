喬友大樓結構鑑定未過 彰縣府限管委會月內提拆除計畫

彰化喬友大樓今年6月30日發生火災事故，彰化縣府在火災發生後啟動該大樓結構鑑定作業，委託彰化縣建築師公會辦理建築物耐震能力評估，經過現場鑽心取樣及紅外線儀器分析，大樓的混凝土及鋼筋強度明顯降低，有危害公共安全疑慮，建築師公會評估結果建議應立即結構補強或拆除，縣府認為安全是唯一最高原則，將朝向拆除方向進行。

縣府建設處表示，縣府於收到鑑定報告後，迅依建築法第77條通知建築物所有權人及使用人限期自行拆除，逾期未辦理拆除者，將依同法第81條執行強制拆除，以維護公共安全，拆除費用則依行政執行法第27條向該大樓所有權人追償，出以維護全體納稅人權益並落實公平正義。

縣府今天會先寄出限期拆除的通知，一個月內管委會必須提出拆除計畫，若未限期內拆除縣府就會強制拆除，先前估算拆除經費至少上千萬。