釀4死22傷彰化喬友大樓判定危樓 限令1個月內拆除並辦都更
造成46人死亡的高雄鹽埕區城中城大樓大火昨天開拆，至於今年6月30日大火釀4死22傷的彰化市喬友大樓，歷經5個多月後，彰化縣政府委請彰化縣建築師公會鑑定結構安全，經判定為危樓，今天發文大樓所有權人在收文一個月內，應自行拆除，未來將採都更重建。如果順利拆除，這棟28年樓齡共發生4次祝融的15層大樓， 將走入歷史。
彰化市喬友大樓大火死傷集中在9樓供防疫旅館的「百香果」商旅，負責人蔡進峰擁有15層高的喬友大樓三分之一產權，另彰化五信也有相當持分，蔡進峰表示，喬友大樓既經鑑定結構受損，耐震不足，基於安全考量，加上喬友大樓形象不佳，以及所有權人太多等問題，會全力配合，且在拆除後，辦理都更，讓所有權集中，以新面貌呈現， 也是好事。
喬友大樓位於彰化火車站前，樓高15層，1993年完成，是一棟綜合商業大樓，是彰化重要地標，曾有KTV、遊樂場、百貨商場等進駐，卻因業者成分複雜，加上管理不善，先後發生3次大火，商家逐漸撤出，只留下極少數業者，多數樓層荒廢，一度被當地人視為「鬼屋」。
後來，蔡進峰購進6到9樓並陸續整修裝潢經營商旅，原以為是喬友大樓重生， 沒想到6月30日再一場大火，斷送喬友大樓生機，地方人士也紛紛要求拆除喬友大樓，以抹去傷痛回憶。彰化縣政府因此委託彰化縣建築師公會辦理鑑定。
彰化縣政府在明年度度總預算案中，破天荒在「建管行政違章建築處理業務費」編列2500萬元，並獲縣議會審議通過，一般認為即是針對喬友大樓而來。
彰化市喬友大樓今年6月30日晚間失火，造成第6至9樓百香果商旅防疫旅館隔離民眾3死22傷及防消員陳志帆殉職，彰化地檢署12月3日偵結，以負責人蔡進峰在火警發生時，用總機擴音機告知所有人員「消防測試中，勿慌張。」說完關閉授信總機電源，使總機無法再發出巨大聲響，讓所有房客以為警報解除而逃生不及，依過失傷害、過失致死兩罪嫌起訴百香果商旅負責人蔡進峰、櫃台人員吳頌榮和會計人員沈依蒨。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言