釀4死22傷彰化喬友大樓判定危樓 限令1個月內拆除並辦都更

造成46人死亡的高雄鹽埕區城中城大樓大火昨天開拆，至於今年6月30日大火釀4死22傷的彰化市喬友大樓，歷經5個多月後，彰化縣政府委請彰化縣建築師公會鑑定結構安全，經判定為危樓，今天發文大樓所有權人在收文一個月內，應自行拆除，未來將採都更重建。如果順利拆除，這棟28年樓齡共發生4次祝融的15層大樓， 將走入歷史。

彰化市喬友大樓大火死傷集中在9樓供防疫旅館的「百香果」商旅，負責人蔡進峰擁有15層高的喬友大樓三分之一產權，另彰化五信也有相當持分，蔡進峰表示，喬友大樓既經鑑定結構受損，耐震不足，基於安全考量，加上喬友大樓形象不佳，以及所有權人太多等問題，會全力配合，且在拆除後，辦理都更，讓所有權集中，以新面貌呈現， 也是好事。

喬友大樓位於彰化火車站前，樓高15層，1993年完成，是一棟綜合商業大樓，是彰化重要地標，曾有KTV、遊樂場、百貨商場等進駐，卻因業者成分複雜，加上管理不善，先後發生3次大火，商家逐漸撤出，只留下極少數業者，多數樓層荒廢，一度被當地人視為「鬼屋」。

後來，蔡進峰購進6到9樓並陸續整修裝潢經營商旅，原以為是喬友大樓重生， 沒想到6月30日再一場大火，斷送喬友大樓生機，地方人士也紛紛要求拆除喬友大樓，以抹去傷痛回憶。彰化縣政府因此委託彰化縣建築師公會辦理鑑定。

彰化縣政府在明年度度總預算案中，破天荒在「建管行政違章建築處理業務費」編列2500萬元，並獲縣議會審議通過，一般認為即是針對喬友大樓而來。