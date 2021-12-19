入冬過敏免驚！用「貼」進補 抗寒改善呼吸道

冬天是過敏性鼻炎、氣喘、慢性支氣管炎等好發季節，有民眾為此進補，保養身體，增強體質。但除了食補，有過敏困擾的民眾也能考慮「冬九貼」，而冬九貼是利用溫灸貼敷穴位的治療方法，提升抗寒能力，減少呼吸道疾病及過敏症狀。

衛福部南投醫院指出，傳統中醫依照節氣，從冬至後的九天稱為「一九」，依此類推，每隔九天為一個階段，第二段的九天稱為「二九」，第三段稱「三九」共27日稱之為三九天，其中三九天是一年之中最冷的時候。

南投醫院中醫科主任顏素美說，此時人們常容易感到身體能量不足、血液循環不良、皮膚乾燥、毛孔緊縮，活動力下降，身體處於一種低代謝狀態，也是過敏性鼻炎、氣喘、慢性支氣管炎的好發的時候，不少民眾因此冬令進補，盼強身健體。

但除了食補，配合天氣施行溫灸貼敷穴位的治療方法，即俗稱「冬九貼」、「三九貼」，以具有辛散溫通作用的炙貼用藥，通過對特定穴位的溫熱刺激，補充身體陽氣、提高能量，以祛除肺中寒飲伏邪、解痙平喘，可達到防治呼吸道疾病發作。

顏也提到，現代醫學發現，三九貼療法可以促進大腦皮層－下丘腦－垂體的調節反應，降低血中嗜酸性白血球，對肥大細胞有保護作用，提高身體的免疫機能。

南投醫院則表示，今年三九天為12月31日、明年1月9日及1月18日，但並非須在三九日進行敷貼才有效果，有需求的民眾於12月31日至明年1月18日期間，選擇能配合的時段，都可以至醫院中醫科進行諮詢，以改善過敏體質。