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中市石岡花漾藝術燈節浪漫登場 今晚點燈到明年2月15日

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市石岡花漾藝術燈節今晚在情人木橋旁登場並點燈。圖／台中市政府提供
台中市石岡花漾藝術燈節今晚在情人木橋旁登場並點燈。圖／台中市政府提供

第三屆台中市石岡花漾藝術燈節今晚在情人木橋旁熱鬧登場，市長盧秀燕等人點燈，今年以活力浪漫為主題，打造「石岡．勁壩超光樂園」，並以石岡特有的在地特色水壩作為燈會符號，將特有的水漾自然、森林療癒，結合光壩的絢麗、光樂園符號的融合呈現，展期從即日起至明年2月15日。

台中市長盧秀燕今晚出席點燈儀式，期盼繽紛絢麗燈光藝術造景，點亮山城客庄浪漫風情，她說歡迎民眾前來賞燈；台中市民政局表示，石岡花漾藝術燈節今年是第三年舉行，展期即日起至明年2月15日，橫跨耶誕、跨年及春節假期，共59天，展區含括食水嵙溪休閒農園、綠六廣場、東豐綠廊、情人木橋等自然景點，藉由石岡特有景點打造特色主題燈區，展現出石岡山城特色。

石岡區長劉素幸說明，今年燈節在綠六廣場打造「勁壩光年」的金色奢華巨型耶誕樹，以金色雷射雕刻光芒四射，周邊搭配炫閃紅球堆疊的「霸領活力光梭機」炙熱愛心，象徵情侶活力四射的戀情；並沿著東豐綠廊布置「勁速疾光大道」、「熱情大地Young」、「開心生活大道」、「超熱力森林」、「抱夢飛行追夢壩」、「爆夢飛翔飛夢壩」、「築夢實現成真壩」等絕美光廊，用繽紛聖誕樹道、光輪花朵、鑽石花、彩色飛梭迎接到訪石岡的旅客。

民政局長吳世瑋表示，除石岡區的花漾藝術燈節陪伴市民度過浪漫耶誕佳節，市府在全市多處打造溫馨的光環境，在舊台中火車站前廣場有全國獨家10公尺高的「有你珍好」珍珠奶茶耶誕樹，中捷市政府站外有大型「夢幻冰藍色聖誕樹」，從中捷市府站步行至市府府前廣場則有呆萌誠實君「阿尼斯特」。

台中市石岡花漾藝術燈節今晚在情人木橋旁登場並點燈。圖／台中市政府提供
台中市石岡花漾藝術燈節今晚在情人木橋旁登場並點燈。圖／台中市政府提供
台中市石岡花漾藝術燈節今晚在情人木橋旁登場並點燈。圖／台中市政府提供
台中市石岡花漾藝術燈節今晚在情人木橋旁登場並點燈。圖／台中市政府提供

台中市 中捷 盧秀燕

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