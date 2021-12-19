中市石岡花漾藝術燈節浪漫登場 今晚點燈到明年2月15日

第三屆台中市石岡花漾藝術燈節今晚在情人木橋旁熱鬧登場，市長盧秀燕等人點燈，今年以活力浪漫為主題，打造「石岡．勁壩超光樂園」，並以石岡特有的在地特色水壩作為燈會符號，將特有的水漾自然、森林療癒，結合光壩的絢麗、光樂園符號的融合呈現，展期從即日起至明年2月15日。

台中市長盧秀燕今晚出席點燈儀式，期盼繽紛絢麗燈光藝術造景，點亮山城客庄浪漫風情，她說歡迎民眾前來賞燈；台中市民政局表示，石岡花漾藝術燈節今年是第三年舉行，展期即日起至明年2月15日，橫跨耶誕、跨年及春節假期，共59天，展區含括食水嵙溪休閒農園、綠六廣場、東豐綠廊、情人木橋等自然景點，藉由石岡特有景點打造特色主題燈區，展現出石岡山城特色。

石岡區長劉素幸說明，今年燈節在綠六廣場打造「勁壩光年」的金色奢華巨型耶誕樹，以金色雷射雕刻光芒四射，周邊搭配炫閃紅球堆疊的「霸領活力光梭機」炙熱愛心，象徵情侶活力四射的戀情；並沿著東豐綠廊布置「勁速疾光大道」、「熱情大地Young」、「開心生活大道」、「超熱力森林」、「抱夢飛行追夢壩」、「爆夢飛翔飛夢壩」、「築夢實現成真壩」等絕美光廊，用繽紛聖誕樹道、光輪花朵、鑽石花、彩色飛梭迎接到訪石岡的旅客。