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彰化縣力拚升格第七都 這族群人數竟巧合第七多

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣2021國際移民日，表揚營造家庭成為「模範新住民家庭」的新住民。記者簡慧珍／攝影
彰化縣2021國際移民日，表揚營造家庭成為「模範新住民家庭」的新住民。記者簡慧珍／攝影

彰化縣是六都以外第一大縣，設籍彰化縣的新住民人數也是全國第七多，彰化縣政府今天在田中鎮龍江館慶祝2021國際移民日，同時表揚彰化縣模範新住民，新住民各依母國文化擺攤展示服裝、手工藝品和美食，會場就像迷你博覽會，令許多參觀民眾目不暇給。

彰化縣今年舉辦2021國際移民日，主題定調「美好新世代 彰化移young讚」，承辦的救國團邀請越南、印尼、柬埔寨、泰國、日本、菲律賓、中國等國家新住民，來了近千人，尤其新住民全家共襄盛舉表現幸福和樂，會場幾乎擠得水洩不通。

縣長王惠美指出，新住民是台灣社會第五大族群，婚姻移民就有57萬人，今年內政部統計台灣新住民及新二代突破百萬人口，彰化縣新住民人口有2萬4106人，是全國第七多，縣政府尊重新住民的權利、福利跟服務，努力讓新住民朋友對台灣這塊土地更有認同。

田中鎮長洪麗娜以田中鎮媳婦也是彰化媳婦為例，當媳婦要扛起應擔當的責任，「有愛最美、田中520」，她勉勵新住民和她一樣，把媳婦的工作做好好滿，一起成為彰化縣好媳婦，一起努力讓彰化縣更美麗。

新住民絕大多數是女性，來自不同國家，王惠美認為新住民無論在社會制度、文化、經濟結構等層面，促進台灣多元文化，注入活力讓台灣更有競爭力，26組模範新住民家庭和14組新住民楷模在活動結束後留在龍江館用餐，王惠美期盼活動和餐會讓被表揚的新住民感受彰化縣肯定與重視。

新住民 媳婦

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