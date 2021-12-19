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影／南投最大親子共融公園啟用 狂吸5000人瘋玩

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣最大的兒童共融公園「名間鄉親子生態園區」今啟用，吸引逾5000名大小朋友到場同樂。記者賴香珊／攝影
南投縣最大的兒童共融公園「名間鄉親子生態園區」今啟用，吸引逾5000名大小朋友到場同樂。記者賴香珊／攝影

南投縣最大的兒童共融公園「名間鄉親子生態園區」今正式啟用，吸引逾5000名大小朋友到場同樂，現場同時辦理「縣政感恩嘉年華會」，縣長林明溱向民眾細數7年來政績，並提出其任期最後一年擘劃要讓「南投更好」的十大願景。

縣府指出，縣內親子遊憩場域缺，為此覓地並動支5888萬元將農產運銷公司旁名間苗圃用地，打造成占地2.6公頃的親子生態園區，設有草皮攀爬區、鳥巢鞦韆、彈跳床等多元共融遊具，又以高達5米的巨無霸彩色磨石溜滑梯最為吸睛。

而名間鄉親子生態園區動土，受到縣民關注及期待，縣府為此趕在今年底完工，並於今天盛大舉辦「南投縣政感恩嘉年華暨親子生態園區啟用」活動，今正式對外開放，果然吸引大批家長帶孩子前來遊憩或野餐，現場人數粗估超過5000人。

林明溱今也與立委許淑華、馬文君、名間鄉長陳文德及多名縣議員人等巨無霸溜滑梯揭幕，並由8位名間國小學童代表體驗「首滑」，也象徵名間鄉親子生態公園正式啟用，多數民眾對於南投縣總算擁有大型的兒童共融公園則給予肯定。

另「縣政感恩嘉年華會」今同步在親子園區辦理，林明溱向縣民報告7年來施政及願景，他提到，除全縣最大的親子公園，其任內更減債79億元，有清境高空觀景步道、中寮環鄉道路等重大建設，更提出讓「南投更好」的十大願景。

他說，其任期雖剩下一年，仍積極擘劃「南投更好」十大願景，涵蓋住宅、讀書、觀光、生活、環境、城鎮、安全、交通、醫療、工作等10大面向，將擴大興建青年住宅、提高營養午餐補助、持續營造九九峰、松柏嶺天空之星等觀光亮點。

縣府持續增設公托、改善體育場、殯葬設施等提升生活品質；投資打造綠能中心、提高汙水管路接管率等顧環境；優先推動草屯、埔里、水里等地都市計畫變更；補助全縣安裝家戶住警器，充實救護防災車輛設備，打造家暴防護網提升安全。

交通上，完成中寮環鄉道路重要路網，推福崗路西延；同時完善遠距及失智照護，擴展原鄉文健站；工作上更打造南投旺來、草屯手工藝、竹山竹藝、埔里微型園區及福興溫泉區等增加就業機會，促進產業升級、青年返鄉，創造經濟產值效益。

南投縣最大的兒童共融公園「名間鄉親子生態園區」今啟用，吸引逾5000名大小朋友到場同樂。記者賴香珊／攝影
南投縣最大的兒童共融公園「名間鄉親子生態園區」今啟用，吸引逾5000名大小朋友到場同樂。記者賴香珊／攝影
南投縣最大的兒童共融公園「名間鄉親子生態園區」今啟用，現場同時辦理「縣政感恩嘉年華會」。記者賴香珊／攝影
南投縣最大的兒童共融公園「名間鄉親子生態園區」今啟用，現場同時辦理「縣政感恩嘉年華會」。記者賴香珊／攝影
南投縣最大的兒童共融公園「名間鄉親子生態園區」今啟用，吸引逾5000名大小朋友到場同樂。記者賴香珊／攝影
南投縣最大的兒童共融公園「名間鄉親子生態園區」今啟用，吸引逾5000名大小朋友到場同樂。記者賴香珊／攝影
南投縣最大的兒童共融公園「名間鄉親子生態園區」今啟用，吸引逾5000名大小朋友到場同樂。記者賴香珊／攝影
南投縣最大的兒童共融公園「名間鄉親子生態園區」今啟用，吸引逾5000名大小朋友到場同樂。記者賴香珊／攝影
南投縣最大的兒童共融公園「名間鄉親子生態園區」今啟用，吸引逾5000名大小朋友到場同樂。記者賴香珊／攝影
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南投縣最大的兒童共融公園「名間鄉親子生態園區」今啟用，吸引逾5000名大小朋友到場同樂。記者賴香珊／攝影
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親子 南投 生態園區

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