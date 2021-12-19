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台中西屯青海路爆水管 已止漏待明日修補路面

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導
台中市西屯區青海路一段在今天下午3時許水管爆管，警方派員交管，截至今天下午5時許，水管已止漏，但路面尚未修復。記者陳宏睿／翻攝
台中市西屯區青海路一段在今天下午3時許水管爆管，警方派員交管，截至今天下午5時許，水管已止漏，但路面尚未修復。記者陳宏睿／翻攝

台中市西屯區青海路一段99號附近，今天下午3時許，傳出疑似自來水管爆管，造成中央分隔線的車道柏油路面龜裂，自來水溢流到路面造成積水，台中市第六警分局何安所派員到場交管，市府養工處人員到場後，在今天下午5時許，通知水公司止漏，但需要後續水管檢修、道路修補，目前封閉青海路往文心路方向2車道，呼籲用路人減速慢行。

台中市第六警分局何安所表示，今天下午3時29分接獲民眾通報，西屯區青海路一段99號附近，疑似地下自來水管爆管，造成一個車道約20公尺的長度，有柏油路面變形、龜裂，自來水溢流到路面，造成低窪的區域，有積水的狀況，經派員到場交管，並通知水公司、市府養工處人員到場。

何安所表示，養工處人員到場後，並在今天下午5時許通知水公司人員止漏，不過後續檢修與道路修補，需等到明天才能修復，目前青海路往文心路方向，封閉兩個車道，現場派員交管，提醒市民行經該處，配合義交人員指示通行。

台中市西屯區青海路一段在今天下午3時許水管爆管，警方派員交管，截至今天下午5時許，水管已止漏，但路面尚未修復。記者陳宏睿／翻攝
台中市西屯區青海路一段在今天下午3時許水管爆管，警方派員交管，截至今天下午5時許，水管已止漏，但路面尚未修復。記者陳宏睿／翻攝
台中市西屯區青海路一段在今天下午3時許水管爆管，警方派員交管，截至今天下午5時許，水管已止漏，但路面尚未修復。記者陳宏睿／翻攝
台中市西屯區青海路一段在今天下午3時許水管爆管，警方派員交管，截至今天下午5時許，水管已止漏，但路面尚未修復。記者陳宏睿／翻攝

車道 台中市

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