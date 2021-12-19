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彰化封街辦全國花燈彩繪大賽 人數再創北斗奠安宮新紀錄

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
參加北斗奠安宮媽祖盃全國花燈彩繪大賽的民眾，全神貫注在燈籠表面作畫。記者簡慧珍／攝影
參加北斗奠安宮媽祖盃全國花燈彩繪大賽的民眾，全神貫注在燈籠表面作畫。記者簡慧珍／攝影

今年台灣的新冠肺炎本土疫情升溫，民眾渴望平安，彰化縣北斗奠安宮申請圍起斗苑路一段到中華路的宮後街，今天舉辦媽祖盃全國花燈彩繪大賽，選手千人加上陪伴的家長擠滿會場，北斗奠安宮統計今年約1600名親子到場，人數再度刷新全國花燈彩繪大賽的紀錄。

北斗奠安宮今年第六年舉辦媽祖盃全國花燈彩繪大賽，與會人數年年增加，從第一屆約300名親子到今年約1600人，比賽會場面積逐年擴大，參賽親子越坐越擠，今年幾乎一個挨著一個，有的站著彩繪燈籠，有的索性提著燈籠彩繪，有的家長輪流陪伴，讓其他家人逛北斗奠安宮四周的美食街。

財團法人北斗奠安宮董事長陳在表示，當初為了過年期間要讓北斗奠安宮更有年節氣氛，因此舉辦花燈彩繪比賽，起初僅限於地方性，沒想到迴響熱烈，第二年擴大為全國花燈彩繪大賽，連同第一年舉辦迄今已邁入6年，北斗奠安宮期待比賽激發學生創意，同時了解元宵節賞花燈的歷史。

北斗奠安宮媽祖盃的全國花燈彩繪大賽參賽人數今年破千，蔚為彰化縣盛事，縣長王惠美、立法委員謝衣鳳先後到場為參賽者加油，有一名參賽者畫虎頭，栩栩如生，她稱讚有加後拿起燈籠觀賞。王惠美認為北斗奠安宮舉辦花燈彩繪比賽，除了熱鬧宮廟，為北斗鎮增加觀光商機，也維護傳統年節文化。

北斗奠安宮媽祖盃全國花燈彩繪大賽，分為6歲以下幼兒組和國小低、中、高年級組，與國中組、高中組、大專社會長青組，各組前五名都有獎金，大專社會長青組第一名獎金1萬元，國、高中組第一名各5000元，親子國小組第一名2000元。今天下午3點30分結束，3位評審立刻評分，本（12）月21日下午5點前在北斗奠安宮網站及粉絲團公布成績，比賽作品將上漆，預訂明年元月22日晚上7點開燈，展示到明年4月30日。

花燈 親子 媽祖 彰化

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