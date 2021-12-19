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台中西屯區牛埔橋施工 12月21日起全面封橋1年

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市建設局今天公告中清路牛埔橋21日起封橋施工。圖／台中市政府建設局提供
台中市建設局今天公告中清路牛埔橋21日起封橋施工。圖／台中市政府建設局提供

台中市西屯區中清路上的牛埔橋跨越港尾子溪，12月21日起到明年12月8日全橋封閉，為時一年。市府建設局表示，請用路人配合交通指揮改道行駛。

牛埔橋河道通洪空間不足，導致週遭時有淹水，台中市政府建設局改建橋梁，為縮短交通黑暗期，採用「全橋封閉」及「新設鋼便橋改道」方式辦理，可縮短7個月工期。

建設局長陳大田說，此次改建工程原規劃封閉一半道路施工、另一半則開放通行，減少對民眾進出的影響。

但因牛埔橋位處交通要道，與地方研議後，採納地方意見調整為「全橋封閉」搭配新建鋼便橋方式改道，可維持交通並降低民生影響，有助全橋拆除施作及提升施工效率，中清路交通影響期間減少7個月。

建設局說，牛埔橋自今年12月21日起封閉至明年12月8日，往市區南下方向須改道至經貿十街，行經水湳經貿園區通往市區。往大雅、國道北上側，用路人行駛黎明路至臨時鋼便橋，再由經貿九路轉回中清路北上。部分公車也配合調整停靠位置及行駛路線，請用路人注意沿路改道告示。

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