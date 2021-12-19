竹塘米蛋糕米含量57%初登場 阿公阿婆試吃零負評

國人年食米量44.1公斤，只剩20年前的一半，彰化縣竹塘鄉農會力推高品質稻米，舉辦「找回吃米的人」復興米食文化，今天發表新產品「竹塘米蛋糕」，又用竹塘米製作紅龍米香、米饅頭、甜鹹湯圓等7種米食，逾2000人品嘗，很多民眾一碗接一碗，用行動為竹塘米加油。

竹塘鄉農會今年成立滿百年，規畫百年會慶系列活動，遇到疫情不得不隨機延後舉辦。「竹塘魅力米鄉 找回吃米的人」竹塘米蛋糕新產品發表暨產業文化活動，今天在郷農會廣場登場，展覽家政班手工藝成果之外，鄉農會分送竹塘米製成的红龍米香、米饅頭、壽桃、鴨肉米糕，現炸湯圓和現煮鹹湯圓、甜湯圓，分送民眾和來賓品嘗，也邀請藝文團體和農會、社區才藝社團載歌載舞娛賓。

竹塘鄉農會理事長莊焜勝說，偏鄉竹塘較難經營農業特色，因此多元化發展米文化，希望米蛋糕能為竹塘米特色加分。竹塘鄉農會總幹事詹光信也說，國人吃米量越來越少，台中農業改良場改良台中194號米，跟竹塘鄉農會技術合作轉移，鄉農會以「生活化、時尚化、多元化、方便化」的四化精神推廣，進一步和民間烘焙坊合作研發多項米食產品，包括今年發表的竹塘米蛋糕，期待民眾喜愛。

縣長王惠美上台致詞，先細數竹塘鄉農會過去推出含米量超過50%的點心，從義式比斯考堤、花生達克瓦茲、黑芝麻／蔬菜米穀棒到竹塘米飄香-烘焙茶，疫情期間在網購訂單長紅。王惠美表示，竹塘鄉農會在本業方面做得有聲有色，縣政府要感謝的還有鄉農會設據點照顧農村高齡民眾，分擔縣政府照顧銀髮族的重擔，鄉農會榮獲農委會全國第二屆十大綠色照顧優良典範潛力獎，實至名歸。

竹塘鄉長蔡碩任肯定鄉農會讓「竹塘米」華麗轉身，轉化成各式各樣的米食，最近兩年熱賣的竹塘米冰棒、竹塘米飄香乳酪、竹塘米飄香糙纖餐包等食品，可見到鄉農會研發米食品很用心，因此得到消費者喜愛。