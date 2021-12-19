中市枯水期死魚案比多去年3倍 環局設溶氧機早7天預防

近年台灣面臨乾旱，各河道水位極低，魚隻容易缺氧，據統計台中今年枯水期(1至5月)已發生221件死魚事件，較往年同期高出3倍。台中市政府環保局與逢甲大學環境科技與智慧研究中心合作，開發「人工智慧溶氧計算機」，提前7天預測河川溶氧，及早應變，降低魚群翻肚皮，並提高死魚處理效率。

環保局指出，台灣面臨50多來最嚴重乾旱，久旱無雨，枯水期近3年變化，延長達7個月，且枯水期雨量減少一半，各種水道水位偏低，正常枯水期水位30公分，目前少10到20公分，水中魚隻背鰭甚至露出水面，低水位便正常氣溫氣壓，魚隻也易發生窘迫與缺氧致死亡。

環保局長陳宏益指出，環保局去年運用環署提供的水質感測器，各水域設置30台溶氧機，除緝查汙染源，另針對9處(西屯區東大溪協和三橋、大雅區-大山橋、西屯區-黎明溝、潭子區-公廳溪、北屯區-二重溪匯流口、大里區-立仁橋、烏日區-涼傘樹圳、梧棲區-大莊橋、烏日區-五福溪)常發生死魚點建置感測器，監測水域水質。

陳宏益表示，溶氧計算機主要藉蒐集水位與氣象條件及不同水域的環境特徵，進行大數據分析，以死魚預警溶氧日曆預測未來7天水域的溶氧狀況。部分測試點位準度已有8成以上，持續導入更多水質數據，提高準度，另規劃擴增預測點位。

陳宏益說明，死魚問題複雜，不同月份、季節、水泥河道悶熱、水溫過高、河道水位及水量偏低、底泥分解釋出污染物、河道施工影響水質、不同水域等，或感潮帶的鹽度變化、水工設施對魚隻迴游的限制，都可能導致魚隻面臨死亡威脅。