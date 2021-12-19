彰化縣政府提案新年水環境目標 要打造台灣鴨川

今年有多少隻次野鳥棲息彰化縣東螺溪呢？根據湖埔社大志工調查，近3600多隻次野鳥蒞臨。今天湖埔社大舉辦淨溪與數鳥活動，並首次公開東螺溪代表性的5種野鳥，包括台灣罕見稀有水鳥反嘴鴴，縣政府已提出規畫並爭取上級補助，將和中央、地方攜手把東螺溪變台灣「鴨川」。

湖埔社大在東螺溪生態教育園區舉辦活動，250人報名，今天除了湖埔社大志工、社區民眾，還有二林鎮民過溪而來、高雄市民營企業參加，超過300人沿著東螺溪台灣欒樹綠色隧道及溪邊打掃環境，打掃完開始賞鳥和數鳥。

「今天大家來這裡，聞不到豬糞尿的味道。」第四河川局長李友平說，這是湖埔社大、社區、中央、四河局、縣政府和關心環境的民眾共同努力成果，非常難得也難以想像，未來中央和四河局繼續協助地方改善東螺溪水質與環境。

彰化縣政府水資處長馬英傑表示，東螺溪是彰化縣的母親河，全長34公里，流經9鄉鎮，縣政府很重視維護東螺溪環境，每年盡心盡責疏浚水道、清理布袋蓮與廢棄物，今天公私部門齊心齊力合作，把東螺溪變得更漂亮，野生動物都會回來東螺溪，縣政府已提出東螺溪空間藍圖規畫案，明年將爭取經費，和中央、地方持續攜手讓東螺溪水質、景觀成為彰化縣「鴨川」。

湖埔社大執行長林淑玲指出，東螺溪是彰化唯一沒有水泥化的溪流，河川自然環境良好，去年參與全國野鳥調查，從五分仔車鐵橋到埔鹽鄉天盛橋之間，共有53種、3600多次野鳥，湖埔社大從中挑選出黑翅鳶、彩鷸、反嘴鴴、小辮鴴、水雉為東螺溪五大代表鳥種，證明東螺溪水質及環境品質已獲明顯改善，吸引眾多稀有罕見及保育類野鳥聚集。

參加淨溪的民眾總共撿拾一般廢棄物186.15公斤，撿拾資源回收品61.1公斤，移除外來種（荔枝樁象等有害外來種）0.831公斤。多名外縣市民眾困惑地詢問「東螺溪不是很美嗎？為什麼把垃圾往溪裡和溪邊丟？」 在地民眾滿無言，只能解釋在這裡住久不覺東螺溪有何特別，部分住民丟垃圾習以為常。

縣議員陳玉姬兼任湖埔社大校長，發揮她的台灣民俗文學素養，帶領眾人念四句聯，「為著這款A問題，學者想得頭低低，地球是咱大家A，生活改變頭一題。」把民俗文學融入維護東螺溪自然環境，為今天淨溪活動加分。

東螺溪畜牧汙染水質關注水質改善，今年以溪湖區排為示範監測點，發現從嚴重畜牧汙染已逐漸改善為中度汙染，代表生態逐漸回來，這次淨溪活動讓民眾體驗如何檢測水質變化和記錄水質，藉以關注河川生態環境。