中市違法攤商逾2萬攤 議員：正視騎樓商業管理

台中騎樓檢舉衝突頻傳 ，根據規定，只要店家在攤販集中區或是商圈管委會成員，騎樓可「合法使用」，市議員陳文政指出，騎樓商業「全抓」還是「納管」，市府應正視管理問題。

根據行政院主計總處每5年1次的攤販經營概況調查顯示，台中市在2018年8月底攤販計4萬1512攤，平均每攤全年營業收入182.62萬元，共創造6萬3712個就業機會，攸關17餘萬人的市民生計。攤販營業類別以「小吃、食品及飲料類」占 55.07%為大宗。

根據台中「商店街區管理輔導」及「攤販集中區設置管理」自治條例規定，只要商圈管委會成員或位在攤販集中區內，騎樓留通道，即可「合法使用」，但主計總處上述統計，五成以上攤商設在非攤販集中區，起碼有2萬攤違法使用，未列冊的黑數還不在此限。

市議員陳文政指出，台中市騎樓擺攤普遍，但攤販集中區和商圈不是到處都有，只要有消費需求的地方，就會有店家運用騎樓做生意，不符合條件的店家，是否要全部收起來不能使用騎樓？陳文政說，騎樓管理如同農地工廠都是「歷史共業」，店家的生死存亡重要，但行人的權益、民眾的公安疑慮也應受公權力保護。

陳文政特別點名經發局，身為商業主管機關，應負起商業發展與管理的責任。市府經發局表示，依道路交通管理處罰條例第3條第1款規定，騎樓仍視為道路的一種，第82條第1項第10款規定，仍屬未經許可在道路擺設攤位的違規行為，市府警察局可依規處行為人或雇主1200元以上、2400元以下罰鍰。仍有不少店家自律，騎樓符合規定。

在豐原區炸物攤葉老闆說，吃小吃攤已是全民生活日常，他也曾被檢舉罰錢，希望市府規定清楚，否則業者也擔心受怕。他建議，可將騎樓納管造冊、課稅、規定通行寬度、規範明火等危險物品安全，店家可以合法營業、行人可以安心行走，警察不用疲於奔命。