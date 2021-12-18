周末何處去？台中青村集市、白色耶誕野餐派對熱鬧登場

周末何處去？台中勤美誠品綠園道今明兩天有「農來有藝市」青村集市，集結全台37個在地特色手工藝社區文創品牌業者，有編織、染布、木竹與漆器及在地農村工藝產品，吸引民眾到場體驗農村工藝文創魅力。國聚生活家白色耶誕野餐派對今天下午串連逾15個社區住戶在美術園道熱鬧登場，現場民眾穿著白色服裝為主，席地而坐野餐、聽音樂會，逛耶誕市集，提前歡度耶誕。

「農來有藝市」青村集市今天下午1時30分熱鬧登場。農委會水土保持局副局長林長立致詞時說，水保局推動農村再生，並與國立台灣工藝研究發展中心合作輔導全台各地農村社區傳承與推廣農村工藝，形塑農村社區傳統、創新兼具工藝成果。現場宣傳農遊券使用，有山守現優質農村好物供民眾選購，以及消費滿千集點送好禮活動。

國立台灣工藝研究發展中心主任張仁吉說，文化素材結合工藝技藝形成在地品牌，2014年以來，與全台有140多個社區一起成長，今天有37個在地品牌業者集結在台中展示成果，現場提供「藝傳拾、拾傳百」限時限額活動，現場捐發票做公益有機會獲得免費工藝手作體驗券。為振興地方工藝，規劃全台18款社區遊程，讓民眾到社區工藝巡禮、手做DIY體驗活動等Fun旅行。