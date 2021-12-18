台中投票率粗估41% 3人撕毀選票恐挨罰

四大公投今日登場，台中市四大公投粗估投票率41%，約有95萬8000人出來投票，但最終投票結果以中選會公告為主。台中市選委會表示，今日共3起違規案件，都是撕毀公投票，依法最高可以開罰5萬元。

台中市有逾233萬人有投票權，並在全市1872個投開票所投票。根據統計到今日中午12點，投票率約25%，下午天氣回暖，投票人潮稍多，直到下午4點結束投票，粗估投票率約41%，約有95萬8000人出來公投。

台中市今日發生3起違規案件。台中市選委會表示，台中市共3件投票人撕毀選票案件，其中南區樹義國小50多歲婦人及東區進德國小70歲婦人都是「重啟核四」公投票蓋錯，撕毀公投票；另西屯區永安國小則是50多歲男子撕毀「重啟核四」及「公投綁大選」公投票，警方正在問訊中。相關違規事證並由警方搜證後，送選舉委員會進行後續審議。

台中市選委會指出，依據公投法第44條規定，將公投票或選舉票以外之物投入票匭，或故意撕毀領得之公投票者，處新臺幣5千元以上5萬元以下罰鍰。