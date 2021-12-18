楊瓊瓔親送水果月曆人龍百公尺 19日還有一場

水果月曆超夯！立委楊瓊瓔今(18日)天在台中市大雅服務處親自發送600份水果月曆，人龍排了100多公尺，40分鐘秒殺一空，非常搶手。楊瓊瓔說，很開心民眾喜歡水果月曆，由於目前數量不多，有意索取者明天(19日)上午8點，可到后里區厚里里柑宅福德祠索取。

新的一年即將到來，立委楊瓊瓔服務處年年推出特色台灣水果月曆，深受民眾喜愛，一早來排隊的陳媽媽表示，她非常喜歡楊瓊瓔製作的台灣水果月曆，看了照片上的水果，「讓人忍不住想吃一口」，她習慣在月曆上記錄重要事情，才不會忘記，所以每年都一定要來領取。

上午9點，楊瓊瓔準時在大雅服務處發送月曆，場外隊伍長達100多公尺，每人一份，祝福民眾新年快樂，現場更準備薑茶，供清晨排隊民眾飲用。

住清水區的王姓男子與2名家人，不到7點就到場排隊等候領取，他說，楊瓊瓔印製發送的水果月曆，印刷精美又漂亮，全家寧願早到排隊，以免拿不到，終於拔得頭籌。

楊瓊瓔指出，月曆中12個月份，每個月都有當季的水果，分別以:1月草莓，2月桶柑，3月枇杷，4月洋香瓜，5月荔枝，6月芒果，7月葡萄，8月水蜜桃，9月柚子，10月釋迦，11月甜柿，12月番石榴等當令水果為主題來印製，這當中最令她垂涎欲滴的就是草莓，草莓紅通通一顆一顆的，看了真的很賞心悅目。

台灣水果月曆，因索取者眾，目前所剩數量不多，楊瓊瓔呼籲，有意索取者明天(19日)上午8點至9點，可至后里區厚里里柑宅福德祠（后里區甲后路一段617巷8號）領取。