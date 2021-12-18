快訊

不斷更新／全國5成投票所完成開票 「4個不同意都破兩百萬」

王力宏回來了！下午5點悄悄抵台 專車前往隔離旅館

楊瓊瓔親送水果月曆人龍百公尺 19日還有一場

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
立委楊瓊瓔今天在台中市大雅服務處親自發送600份水果月曆，人龍排了100多公尺，40分鐘秒殺一空，非常搶手。圖／立法委員楊瓊瓔服務處提供
立委楊瓊瓔今天在台中市大雅服務處親自發送600份水果月曆，人龍排了100多公尺，40分鐘秒殺一空，非常搶手。圖／立法委員楊瓊瓔服務處提供

水果月曆超夯！立委楊瓊瓔今(18日)天在台中市大雅服務處親自發送600份水果月曆，人龍排了100多公尺，40分鐘秒殺一空，非常搶手。楊瓊瓔說，很開心民眾喜歡水果月曆，由於目前數量不多，有意索取者明天(19日)上午8點，可到后里區厚里里柑宅福德祠索取。

新的一年即將到來，立委楊瓊瓔服務處年年推出特色台灣水果月曆，深受民眾喜愛，一早來排隊的陳媽媽表示，她非常喜歡楊瓊瓔製作的台灣水果月曆，看了照片上的水果，「讓人忍不住想吃一口」，她習慣在月曆上記錄重要事情，才不會忘記，所以每年都一定要來領取。

上午9點，楊瓊瓔準時在大雅服務處發送月曆，場外隊伍長達100多公尺，每人一份，祝福民眾新年快樂，現場更準備薑茶，供清晨排隊民眾飲用。

住清水區的王姓男子與2名家人，不到7點就到場排隊等候領取，他說，楊瓊瓔印製發送的水果月曆，印刷精美又漂亮，全家寧願早到排隊，以免拿不到，終於拔得頭籌。

楊瓊瓔指出，月曆中12個月份，每個月都有當季的水果，分別以:1月草莓，2月桶柑，3月枇杷，4月洋香瓜，5月荔枝，6月芒果，7月葡萄，8月水蜜桃，9月柚子，10月釋迦，11月甜柿，12月番石榴等當令水果為主題來印製，這當中最令她垂涎欲滴的就是草莓，草莓紅通通一顆一顆的，看了真的很賞心悅目。

台灣水果月曆，因索取者眾，目前所剩數量不多，楊瓊瓔呼籲，有意索取者明天(19日)上午8點至9點，可至后里區厚里里柑宅福德祠（后里區甲后路一段617巷8號）領取。

立委楊瓊瓔今天在台中市大雅服務處親自發送600份水果月曆，人龍排了100多公尺，40分鐘秒殺一空，非常搶手。圖／立法委員楊瓊瓔服務處提供
立委楊瓊瓔今天在台中市大雅服務處親自發送600份水果月曆，人龍排了100多公尺，40分鐘秒殺一空，非常搶手。圖／立法委員楊瓊瓔服務處提供
立委楊瓊瓔今天在台中市大雅服務處親自發送600份水果月曆，人龍排了100多公尺，40分鐘秒殺一空，非常搶手。圖／立法委員楊瓊瓔服務處提供
立委楊瓊瓔今天在台中市大雅服務處親自發送600份水果月曆，人龍排了100多公尺，40分鐘秒殺一空，非常搶手。圖／立法委員楊瓊瓔服務處提供
立委楊瓊瓔今天在台中市大雅服務處親自發送600份水果月曆，人龍排了100多公尺，40分鐘秒殺一空，非常搶手。圖／立法委員楊瓊瓔服務處提供
立委楊瓊瓔今天在台中市大雅服務處親自發送600份水果月曆，人龍排了100多公尺，40分鐘秒殺一空，非常搶手。圖／立法委員楊瓊瓔服務處提供

月曆 楊瓊瓔

延伸閱讀

楊瓊瓔印製2022年水果月曆 今天在神岡送被索取一空

全力衝刺！馬英九和楊瓊瓔掃菜市場為公投催票

經費到位！神岡大社岸裡社區活動中心原址重建 明年9月動工

立委楊瓊瓔公投4個同意催票 指真正害美國豬是蔡英文

相關新聞

台中投票率粗估41% 3人撕毀選票恐挨罰

四大公投今日登場，台中市四大公投粗估投票率41%，約有95萬8000人出來投票，但最終投票結果以中選會公告為主。台中市選...

台中公投投票率「初估」四成一 95萬8千人冒寒風投票

台中市選委會初步統計，今天中市四大公投的投票率在41%左右，約95萬8000多人出來投票，具體正確數據須等開票後公布。

移民署堅持5不原則 28日梨山失聯移工安心接種

失聯移工照過來！台中市大梨山地區盛產水果、高冷蔬菜，外籍移工上山工作不便下山接種疫苗，移民署台中專勤隊與第二服務站成立快...

南投台汽黃金地變城市毒瘤 縣府祭空地稅避免炒地

南投市三和三路和復興路口的前台汽客運土地，閒置十多年長滿雜草、堆積垃圾，被南投人批評是「城市之瘤」，要求縣府硬起來要求地...

天冷公投熱不起來 台中上午投票率約2成5

今天1218公投日，台中市民政局長吳世瑋表示，據統計到中午12點，投票率約2成5。中部地區清晨氣溫約攝氏15度，投開票所...

七旬婦投票撕毀選票稱蓋錯了 恐被科罰金

台中市東區一名顏姓婦人，今天上午前往投票時卻將選票撕毀。她向警方表示，自己不小心蓋錯欄位，想重新領公投票，才撕毀選票。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。