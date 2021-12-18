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紅龜粿復古傳奇 台中議長手作金趣味

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
台中市清水區新中社社區發展協會今日辦理「紅龜粿復古傳奇」，吸引上百名鄉親參與。圖／台中市清水區新中社社區發展協會提供
台中市清水區新中社社區發展協會今日辦理「紅龜粿復古傳奇」，吸引上百名鄉親參與。圖／台中市清水區新中社社區發展協會提供

台中市清水區新中社社區發展協會今(18)日辦理「紅龜粿復古傳奇」，吸引上百名鄉親參與，台中市議會議長張清照到場，並挽袖手作體驗紅龜粿扣模，手腳俐落，博得現場社區媽媽一致拍手好評。

新中社社區發展協會表示，古法製作紅龜粿的過程，現代年輕人少見、中老年人又很懷念，為了恢復記憶中「香紅龜粿」，協會特別遵循古法，以有「粿葉樹」之稱呼的黃槿樹葉，作為墊粿炊蒸，蒸熟的紅龜粿Q彈又好吃，深受社區大人與小孩的喜愛。

社區理事長鄭明峰表示，紅代表吉祥，龜代表長壽，紅龜粿象徵著團圓和諧、長壽富貴。紅龜粿的復古傳奇是米食文化的推廣，藝術的展現，更是社區情感交流的好媒介，鄉親的參與就是地方進步的軟實力。

活動以熱鬧的「鑼鼓喧天迎新年」震撼開場，接續小提琴演奏、社區媽媽排練舞蹈等，為即將到來的虎年更顯虎虎生風。

台中市清水區新中社社區發展協會今日辦理「紅龜粿復古傳奇」，吸引上百名鄉親參與。圖／台中市清水區新中社社區發展協會提供
台中市清水區新中社社區發展協會今日辦理「紅龜粿復古傳奇」，吸引上百名鄉親參與。圖／台中市清水區新中社社區發展協會提供
台中市清水區新中社社區發展協會今日辦理「紅龜粿復古傳奇」，吸引上百名鄉親參與。圖／台中市清水區新中社社區發展協會提供
台中市清水區新中社社區發展協會今日辦理「紅龜粿復古傳奇」，吸引上百名鄉親參與。圖／台中市清水區新中社社區發展協會提供

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