快訊

桃園案417人全篩完！7員工在家辦公躲過 改自我監測

今本土+0！境外增13例 又增1例Omicron個案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南投台汽黃金地變城市毒瘤 縣府祭空地稅避免炒地

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投市舊台汽車站用地閒置十多年，至今沒開發，雜草叢生垃圾堆積，被民眾批城市之瘤。記者江良誠／攝影
南投市舊台汽車站用地閒置十多年，至今沒開發，雜草叢生垃圾堆積，被民眾批城市之瘤。記者江良誠／攝影

南投市三和三路和復興路口的前台汽客運土地，閒置十多年長滿雜草、堆積垃圾，被南投人批評是「城市之瘤」，要求縣府硬起來要求地主善盡管理責任。南投縣政府秘書長洪瑞智說，縣府最近和地主已經協議，報內政部核定後就可完成土地變更，如地主再拖延，除依廢清法開罰，也考慮課徵空地稅，促進土地利用，抑制土地價格上漲。

南投市前台汽客運用地面積1875坪，過去被稱為「車頭」，原是南投市最熱鬧的地段，十多年前土地標售，原本要規畫交通轉運站，南投縣都市計畫委員會依據變更回饋原則，將40%土地設為車站專用區，60%土地則變更為商業區，地主須將40%土地捐贈縣府，或以等值代金繳納縣庫作為都市發展建設基金，才能完成變更作業。

地主認為捐贈比例過高反對，也讓這塊精華區開發停擺，曾短暫做為停車場，縣府考慮將捐贈比例從40%降為35％，但被議員質疑「讓利」地主1億多元，並未成案。土地閒置十多年，不僅長滿雜草，連樹木都長出來，堆置建築廢棄物、垃圾，被市民批評城市毒瘤。

最近空地以大型鷹架上搭起建案看板，引起民眾討論，但隨即發現只是其他建案廣告。有市民不滿，認為地主不開發也不管理，讓黃金地變髒亂點，就算短期不開發，暫時做為停車場也好，縣府也應要求地主善盡管理責任。南投縣環保局長李易書說，會派人稽查空地，如有垃圾、雜草將依廢清法開罰。

洪瑞智說，為解決台汽土地開發，縣府最近與蔡姓地主協議，依「審議都市計畫土地變更回饋原則」維持40%捐贈比例，只要送內政部審核通過，就可完成土地變更。變更後地主如持續閒置，將要求地主盡管理責任維護空地環境，否則依廢清法開罰，並考慮開徵空地稅，加速開發。依目前規定，加徵倍數是地價稅基本稅額2至5倍，遏止炒地。

南投市舊台汽車站用地閒置十多年，讓黃金地變髒亂點，縣府除與地主協議，也考慮課徵空地稅，加速土地開發。記者江良誠／攝影
南投市舊台汽車站用地閒置十多年，讓黃金地變髒亂點，縣府除與地主協議，也考慮課徵空地稅，加速土地開發。記者江良誠／攝影

南投 內政部 停車場

延伸閱讀

南投縣長選票未對折 選委會：非故意亮票不算違規

獨／新北影視城一波三折 22億土地兩次延期招商

獨／聚合發建設老董被控以合建分售逃稅 二審逆轉無罪

桃竹竹苗公告地價 桃園漲最多

相關新聞

南投縣長選票未對折 選委會：非故意亮票不算違規

四大公投案投票今天投票，南投縣共有492個投開票所。南投縣長林明溱今天上午到集集鎮第291投開票所投票，圈選內容卻被看到...

議員質疑台中家暴件數多 市府：保護令核發率高

民進黨立委高嘉瑜遭前男友林秉樞施暴，引起各界關注。台中市議員賴佳微、陳淑華今質詢指出，台中家暴情形在盧市長上任後持續惡化...

要我四個全蓋不同意？彰化延和社區活動中心投開票所糾紛

公投今天投票，彰化市延和社區活動中心第26號投開票所上午9時30分許，有一名男子檢舉稱，有民防人員要他「四個都蓋不」，大批員警及...

南投台汽黃金地變城市毒瘤 縣府祭空地稅避免炒地

南投市三和三路和復興路口的前台汽客運土地，閒置十多年長滿雜草、堆積垃圾，被南投人批評是「城市之瘤」，要求縣府硬起來要求地...

天冷公投熱不起來 台中上午投票率約2成5

今天1218公投日，台中市民政局長吳世瑋表示，據統計到中午12點，投票率約2成5。中部地區清晨氣溫約攝氏15度，投開票所...

七旬婦投票撕毀選票稱蓋錯了 恐被科罰金

台中市東區一名顏姓婦人，今天上午前往投票時卻將選票撕毀。她向警方表示，自己不小心蓋錯欄位，想重新領公投票，才撕毀選票。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。