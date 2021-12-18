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南投台汽黃金地變城市毒瘤 縣府祭空地稅避免炒地
南投市三和三路和復興路口的前台汽客運土地，閒置十多年長滿雜草、堆積垃圾，被南投人批評是「城市之瘤」，要求縣府硬起來要求地主善盡管理責任。南投縣政府秘書長洪瑞智說，縣府最近和地主已經協議，報內政部核定後就可完成土地變更，如地主再拖延，除依廢清法開罰，也考慮課徵空地稅，促進土地利用，抑制土地價格上漲。
南投市前台汽客運用地面積1875坪，過去被稱為「車頭」，原是南投市最熱鬧的地段，十多年前土地標售，原本要規畫交通轉運站，南投縣都市計畫委員會依據變更回饋原則，將40%土地設為車站專用區，60%土地則變更為商業區，地主須將40%土地捐贈縣府，或以等值代金繳納縣庫作為都市發展建設基金，才能完成變更作業。
地主認為捐贈比例過高反對，也讓這塊精華區開發停擺，曾短暫做為停車場，縣府考慮將捐贈比例從40%降為35％，但被議員質疑「讓利」地主1億多元，並未成案。土地閒置十多年，不僅長滿雜草，連樹木都長出來，堆置建築廢棄物、垃圾，被市民批評城市毒瘤。
最近空地以大型鷹架上搭起建案看板，引起民眾討論，但隨即發現只是其他建案廣告。有市民不滿，認為地主不開發也不管理，讓黃金地變髒亂點，就算短期不開發，暫時做為停車場也好，縣府也應要求地主善盡管理責任。南投縣環保局長李易書說，會派人稽查空地，如有垃圾、雜草將依廢清法開罰。
洪瑞智說，為解決台汽土地開發，縣府最近與蔡姓地主協議，依「審議都市計畫土地變更回饋原則」維持40%捐贈比例，只要送內政部審核通過，就可完成土地變更。變更後地主如持續閒置，將要求地主盡管理責任維護空地環境，否則依廢清法開罰，並考慮開徵空地稅，加速開發。依目前規定，加徵倍數是地價稅基本稅額2至5倍，遏止炒地。
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