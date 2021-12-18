2021台中好聖誕明晚登場 主燈「阿尼斯特」家族亮相

「2021台中好聖誕」明起至24日，在台灣大道市政大樓府前廣場登場。今年主燈由象徵「予愛同在」8公尺高充氣雕塑聖誕樹、台中在地原創角色藝行公仔誠實君「阿尼斯特」及家族成員亮相，明晚6點45分點燈，迎接耶誕節。

民政局長吳世瑋表示，活動主軸強調「家」的概念，期許歲末，透過「好聖誕-發生好事的聖誕節」，傳遞更多愛與祝福的能量。

12月24日市府將邀1001位耶誕老公公齊唱平安夜，至百貨商場報佳音，活動期間府前廣場設置文創公益市集，20%的營業額捐社福團體。青年團體在現場大小舞台接力演出，現場還有闖關連線兌獎活動。