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越夜越美麗 彰化月影燈季暨聖誕點燈登場

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化月影燈季暨聖誕節點燈活動今天（17日）晚間在縣立美術館廣場舉行，綿延的花燈造景，美不勝收。圖／縣府提供
彰化月影燈季暨聖誕節點燈活動今天（17日）晚間在縣立美術館廣場舉行，綿延的花燈造景，美不勝收。圖／縣府提供

彰化月影燈季暨聖誕節點燈活動今天（17日）晚間在縣立美術館廣場舉行，除安排精彩表演，也特別為明年建縣300年盛事準備蛋糕聖誕樹，縣長王惠美說，即日起到明年2月15日（農曆正月十五日）為期61天的月影燈季活動，每日晚上17時30分至22時亮燈，彰化越夜越美麗，希望全國民眾前來彰化賞燈。

王惠美說，「彰化月影燈季」從彰化縣政府到彰化縣立美術館、大佛風景區、天空步道等主題燈區處處都有亮點，以甜蜜、浪漫、愛、療癒為規畫主軸，受一年多以來疫情的影響，大家身心壓力很大，希望透過此主題讓大家出外走一走，燈區內有可愛逗趣的天竺鼠馬車與充滿甜蜜蛋糕糖果的糖果城堡、浪漫的漫步星空、夢幻紫藤浪漫花道及氣勢磅礡的騰雲巨龍等主題燈，親子可以一次享受視覺及心靈上的滿足。

今年的聖誕樹置於縣立美術館廣場，結合聖誕節及歡慶建縣300年，設計巨型蛋糕聖誕樹，充滿甜蜜幸福寓意的節慶氣氛，俏皮的薑餅人會定時出來與大小朋友打招呼，小火車也會跟著啟動，歡迎大家來欣賞彰化之美。

另外，在卦山村美學生活聚落，各職人也紛紛推出紙本五倍券優惠活動加碼，提供多項質感小物滿額優惠或贈送好禮，以及琴藝、瑜珈等生活美學課程體驗優惠。12/18、12/19、12/25、12/26連續兩週末從下午3點至晚上9點半為小朋友安排童遊月影燈季，有邀請幼幼台浣熊哥哥、木偶劇團、蟲蟲馬戲團、特技魔術等小朋友喜歡的節目。

王惠美說，誠摯邀請全國鄉親前來八卦山一遊，彰化市區公車多了一條環繞大佛風景區的專屬公車【18路】「八卦山大佛線」，全票25元、半票12元，更推出當日遊券40元不論乘車次數，公車路線連結彰化生態旅遊景點，明天（18日）起開始營運，每個假日(六、日)均有行駛，每營運日26班次，班次密集，可深入各景點參觀體驗，品嘗小吃等。

王縣長表示，為慶祝「彰化建縣300 狂歡耶誕」歲末祈福活動，12月25日在鹿港體育場登場，從早上10點30分開始，有好吃好逛的「耶誕市集」，舞台區還有「耶誕感恩秀」，邀請彰化境內特色表演團體與街頭藝人為活動揭開序幕，晚間7點至10點，有「新台妹」魏妙如、文青歌手魏佳瑩、金曲天團告五人、唱將總鋪師陳隨意，壓軸藝人台客嘻哈天團玖壹壹、秒殺天后ELLA陳嘉樺，超強人氣卡司輪番上陣，加上長達480秒璀璨煙火秀，邀請大家共襄盛舉。　

彰化月影燈季暨聖誕節點燈活動今天（17日）晚間在縣立美術館廣場舉行，綿延的花燈造景，美不勝收。圖／縣府提供
彰化月影燈季暨聖誕節點燈活動今天（17日）晚間在縣立美術館廣場舉行，綿延的花燈造景，美不勝收。圖／縣府提供
彰化月影燈季暨聖誕節點燈活動今天（17日）晚間在縣立美術館廣場舉行，點亮巨型蛋糕聖誕樹，並啟動小火車。記者劉明岩／攝影
彰化月影燈季暨聖誕節點燈活動今天（17日）晚間在縣立美術館廣場舉行，點亮巨型蛋糕聖誕樹，並啟動小火車。記者劉明岩／攝影
彰化月影燈季暨聖誕節點燈活動今天（17日）晚間在縣立美術館廣場舉行，點亮巨型蛋糕聖誕樹，並啟動小火車。記者劉明岩／攝影
彰化月影燈季暨聖誕節點燈活動今天（17日）晚間在縣立美術館廣場舉行，點亮巨型蛋糕聖誕樹，並啟動小火車。記者劉明岩／攝影
彰化月影燈季暨聖誕節點燈活動今天（17日）晚間在縣立美術館廣場舉行，點亮巨型蛋糕聖誕樹，並啟動小火車。記者劉明岩／攝影
彰化月影燈季暨聖誕節點燈活動今天（17日）晚間在縣立美術館廣場舉行，點亮巨型蛋糕聖誕樹，並啟動小火車。記者劉明岩／攝影
彰化月影燈季暨聖誕節點燈活動今天（17日）晚間在縣立美術館廣場舉行，綿延的花燈造景，美不勝收。圖／縣府提供
彰化月影燈季暨聖誕節點燈活動今天（17日）晚間在縣立美術館廣場舉行，綿延的花燈造景，美不勝收。圖／縣府提供
彰化月影燈季暨聖誕節點燈活動今天（17日）晚間在縣立美術館廣場舉行，縣長王惠美扮演耶誕老公公分發糖果給民眾。記者劉明岩／攝影
彰化月影燈季暨聖誕節點燈活動今天（17日）晚間在縣立美術館廣場舉行，縣長王惠美扮演耶誕老公公分發糖果給民眾。記者劉明岩／攝影

美術館 王惠美

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